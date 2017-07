Page presenta hoy la colección del filántropo Roberto Polo

Martes, 4 julio 2017

Cultura

Toledo | El Día Lunes, 3 julio 2017 22:16 |

Tras las reuniones mantenidas durante los dos últimos años, el Ejecutivo castellano-manchego ha conseguido una de las operaciones culturales más importantes de España en los últimos años. El Convento de Santa Fe, en primer lugar, y el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, en una segunda fase, serán los depositarios de esta colección que transformará el panorama museístico español, ha informado la Junta en nota de prensa.

La Colección Polo está compuesta por alrededor de 7.000 obras y la aportación de muchas de ellas a España supone cubrir una laguna, según señala el conservador jefe honorario del Museo del Louvre.

"Vamos a tener la posibilidad de acceder a una época, especialmente la de vanguardias centroeuropeas y de Europa del Este y del Norte, que no está presente en los museos españoles, de la misma manera que, en su día, el Museo Thyssen-Bornemisza cubrió otro gran vacío con sus colecciones", señala.

ANEXO-OBRAS

Entre las piezas destacan las pertenecientes al alemán Oskar Schlemmer, Karl Schmidt-Rottluff, uno de los fundadores de Die Brücke ("El puente") en 1905, movimiento que, junto a Der Blaue Reiter, sentaría las bases estéticas del Expresionismo alemán enlazando entre las formas artísticas del pasado y las intensidades expresivas de la modernidad; a Jules Schmalzigaug, cuya participación en las vanguardias italianas es objeto de investigación y estudio actualmente; Georges Vantongerloo, presente también en las colecciones Guggenheim, Metropolitan Museum of Art, MoMA, Tate Modern y Centre Pompidou; Marthe Donas, de nuevo en objeto de interés gracias a las adquisiciones de sus pinturas por Roberto Polo y la biografía por Peter Pauwels publicada en 2016 por Ludion, que ha vuelto a situar el foco sobre esta artista singular y sus avatares en la vanguardia internacional parisina y berlinesa durante la Primera Guerra Mundial; Karel Maes, que aspiraba al arte como expresión de una conciencia colectiva, y cuyas obras hay que entender dentro del proceso de refinamiento de las tesis cubistas en la década de los 20, en su búsqueda de una síntesis universal.

También se encuentran obras de Jozef Peeters, aquél temprano heraldo de la abstracción en el norte de Europa; Pierre-Louis Flouquet, que compartió estudio con Magritte y fue cofundador de la crucial revista 7 Arts, antes de dar por concluida su prematuramente interrumpida carrera pictórica para convertirse en poeta y crítico de arte; el temprano surrealismo figurativo de Marc Eemans; Eileen Gray, cuyo peso en el origen del movimiento moderno mereció una exposición retrospectiva en el Centre Pompidou en 2013; Karl Schmidt-Rottluff, para los nazis uno de los grandes representantes del "arte degenerado", o Georges Vantongerloo, uno de los fundadores del grupo vanguardista formado en Holanda De Stijl, que abogaba por la reducción formal y una abstracción de corte geométrico.

Roberto Polo es patrono de The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Gran Mecenas del Museo del Louvre, Commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres de Francia, patrono de la iniciativa norteamericana Save Venice Inc., patrono de The New Art Gallery Walsall, mecenas 'Platinum' del Museo de Artes Decorativas de París, 'Gran Mecenas' del Musée Condé (Château de Chantilly), mecenas del Théâtre Royal de la Monnaie en Bruselas y 'Gran Mecenas' de los Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bélgica.

Entre sus muchas donaciones, algunos museos han querido reconocer públicamente su acción filantrópica, y entre ellos está la Maison européenne de la photographie, Minneapolis Institute of Arts, Philadelphia Museum of Art, Musée Horta (Bruselas), The Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City), Carnegie Museum of Art (Pittsburgh), The Museum of the History of Polish Jews (Warsaw), National Museum (Gdansk) y el londinense Victoria and Albert Museum.