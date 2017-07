El PP critica que la Junta no vaya a acometer las obras de ampliación del Hospital

Martes, 4 julio 2017

Infraestructuras

Toledo | El Día

Así se ha manifestado Velázquez en declaraciones a los medios antes de que comenzara el Comité de Dirección provincial del PP, que ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, mantuvieron una reunión con los profesionales sanitarios de este centro en la que les prometieron "que en abril empezarían las obras de ampliación de las urgencias del Virgen de la Salud, que tendrían un montante total de 600.000 euros".

Posteriormente, ha continuado el coordinador provincial, en abril la propia gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, dijo que "cuando terminaran las lluvias comenzarían las obras".

"Pues estamos bien metidos en verano, y no solamente no hay ampliación de las urgencias, no solamente no hay una nueva sala de espera pediátrica, no solamente no va a existir una nueva sala de espera para familiares, sino que la obra tan cacareada, la obra tan anunciada se limita a hacer un colector a través de la calle Cádiz", ha criticado Velázquez.

De igual manera, ha recalcado que mientras tanto, el Hospital Universitario de Santa María de Benquerencia, "la necesaria respuesta a todas estas demandas, todavía sigue parado, a pesar de que el 11 de abril del año 2016 García-Page rodeado de cientos de personas con cascos y chalecos se dio un maravilloso paseo y anunció el inminente comienzo de las obras".

Por todo ello, Velázquez ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a Emiliano García-Page que "dejen de mentir a los ciudadanos y sobre todo a los profesionales sanitarios, que es lo mejor que tiene la sanidad pública de Castilla-La Mancha" y ha pedido que "digan de una vez por todas la verdad".