Un romance con un extranjero, una fantasía para un tercio de los españoles

Jueves, 6 julio 2017

Sociedad

| ELDIAdigital

A la hora de viajar, son muchos los que intentan desconectar de la rutina diaria y están más abiertos a conocer nuevas culturas y... ¿por qué no también a enamorarse?

En este sentido el francés (36%), el italiano (36%) y el inglés (11%) son los acentos más sexys para los españoles, según una encuesta realizada por Babbel, la app que ayuda a hablar idiomas desde el principio. Además, 1 de cada 3 reconoce que le gustaría vivir una aventura amorosa con un extranjero y que estaría dispuesto a aprender frases para flirtear. Pero, ¿cómo se puede tener éxito sin conocer el idioma local?

La encuesta internacional llevada a cabo recientemente con más de 17.000 usuarios de 13 países, entre ellos España, revela que los españoles tienen bastante claro cuáles son los acentos más atractivos para sus oídos: en el primer puesto de robacorazones tenemos el francés con un 36%, empatado con el musical italiano (36%), y cierra el podium el inglés con 11%.

De entre los diversos acentos franceses (Francia, Canadá o Suiza), el que más deleita a los españoles es el de la patria de Napoleón, Francia (95%), mientras que si hablamos del inglés, el más sexy sería el acento de los Beatles, Reino Unido (64%).

En cuanto al acento alemán que más triunfa es, sin duda, el de Goethe, Alemania (83%), dejando muy atrás el alemán de Austria y Suiza. Finalmente sorprende que el acento de Portugal gane en sensualidad al de Brasil, con un ¡60% vs 40%! mientras las mujeres prefieren el acento americano, (un 40%) más que los hombres (20%).

Romances de verano sin meteduras de pata

Si hablamos de amores de verano...1 de cada 3 encuestados confiesa que ha soñado con tener una aventura amorosa con un/a extranjero/a durante sus vacaciones, sobre todo los hombres (un 41%), y que estarían dispuestos a aprender frases en idiomas extranjeros para ligar.

Aún así, los hombres son los únicos que se atreven a confesar que no saber el idioma local para flirtear fue una barrera para sus conquistas (12%) o para relacionarse con las personas de su alrededor (49%). Parece ser que algunos hombres consideran también las frases para flirtear uno de los temas más importantes a conocer sobre el idioma local para encontrar lugares secretos, como restaurantes especiales o lugares escondidos y… ¡hasta algunos se atreven a decir “Te amo”! (3%).

Como anécdota cabe destacar que el 8% de hombres ha reconocido que malinterpretó el tema de “coquetear”, encendiendo pasiones involuntariamente, o viviendo un momento “cobra” en primera persona, ya que pensaban que alguien estaba intentado ligar con ellos, pero definitivamente no lo estaba haciendo. Situaciones similares solo se han dado entre el 1% de las mujeres, que parecen más precavidas.

Italia y Canadá: los países donde más triunfa el acento español

Según la encuesta internacional realizada por Babbel, tanto los italianos como los canadienses afirmaron que el español es el segundo acento más atractivo, después del acento francés.

Además, el español es el tercer acento que más gusta en un montón de países, entre ellos: Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, así que ya es hora de perder los complejos y presumir de acento sexy mientras se practican otros idiomas alrededor del globo terráqueo.

Expresiones para ligar en el extranjero con tu acento sexy

Italiano

"Tu assomigli moltissimo alla mia quarta ragazza/al mio quarto ragazzo!" - Lei/Lui: "Oh, ma quante/i ne hai avute/i?" – "Tre!"

Traducción al español:

"Te pareces mucho a mi cuarta/o novia/novio!" - Ella / Él: "Ah, pero ¿cuántas/os que has tenido?" - "Tres!"

Inglés

"Baby you must be tired because you've been running through my mind all day"

Traducción al español:

Cariño, debes estar cansado/a porque has estado rondando por mi mente durante todo el día

Francés

Est-ce que tu crois au coup de foudre au premier regard ou est-ce que je dois repasser ?

Traducción al español:

¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar?

Alemán

Hast du dir weh getan? … Na, als du vom Himmel gefallen bist …

Traducción al español:

¿Te has hecho daño? ... Me refiero a cuando caiste del cielo...