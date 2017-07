Los concejales expulsados de Cs: "La formación no ha actuado correctamente"

Martes, 4 julio 2017

Talavera de la Reina

| El Día

Los concejales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) expulsados de Ciudadanos, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, han manifestado que el último auto del juez titular del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo "hace pensar que el partido naranja no ha actuado correctamente con ellos".

Los concejales han asegurado, en nota de prensa, que el auto que les mantendrá como concejales del grupo municipal de Ciudadanos y no como no adscritos, "hace pensar que tenían razón en sus reclamaciones", a pesar de que se trata de la ratificación de la medida cautelar contra el decreto del Ayuntamiento hasta que se resuelva la demanda civil interpuesta por Bermejo contra la expulsión de Ciudadanos.

En este sentido, Bermejo ha afirmado que el juez "le da la razón" ante la reclamación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del partido de Ciudadanos, que "también se había personado en este proceso".

"NUEVO TRIUNFO"

Por ello, Bermejo ha indicado que se trata de "un nuevo triunfo" que demuestra que les van dando la razón, aunque ha añadido que el daño que han sufrido "es irreparable".

En este sentido, el concejal ha pedido "respeto absoluto" y que no les sigan "atacando", ya que por segunda vez consecutiva, en su opinión, un juez les ha dado la razón diciendo que siguen siendo "concejales de Ciudadanos".

"No queremos ni un solo euros, solo queremos que se demuestre que hemos actuado correctamente y que nos dejen trabajar por nuestra ciudad, que es a lo que hemos venido", ha apuntado.

Bermejo ha recordado que han renunciado a la asignación de 2.900 euros mensuales correspondientes a la asignación al grupo municipal de Ciudadanos, no así a las liberaciones económicas como concejales del equipo de Gobierno de Ramos.

Tanto Bermejo como Palacios seguirán al frente de sus concejalías, a la vez que actuarán como concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

CUMPLIR CON LA LEGALIDAD VIGENTE

Por su parte, el alcalde, Jaime Ramos, en declaraciones a los medios, ha explicado que ha hecho lo "que tenía que hacer" y siempre asesorado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, por lo que "en todo momento se ha cumplido la legalidad vigente aunque algunos tenían mucha prisa para meter la pata".

"Parece que las prisas no son buenas consejeras y el tiempo nos está dando la razón", ha declarado, a lo que ha añadido además que el Ayuntamiento ya ha recurrido y como no se ha estimado, no continuarán con ningún otro recurso de apelación.