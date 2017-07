IU lamenta que en dos años de legislatura no se hayan revertido las políticas del PP

Martes, 4 julio 2017

Juan Ramón Crespo: “Hemos cambiado el nombre del Presidente, antes era María Dolores de Cospedal ahora Emiliano García Page, hemos cambiado el nombre de los consejeros y consejeras, pero las políticas son exactamente las mismas”.



Con respecto a esas políticas del PSOE reflejadas en el borrador de los presupuestos de 2017 y en los presupuestos de años anteriores, Crespo sostiene que “los datos son muy similares a los importes del Partido Popular, no se han recuperado los servicios privatizados, las listas de espera siguen aumentando, el Hospital de Toledo no se está construyendo, el empleo creado es de subsistencia, por lo tanto, no genera la posibilidad de crear un futuro de vida”.



El Coordinador de Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha reiterado que “son dos años perdidos que se tenían que haber empleado en revertir las políticas de recorte del partido popular y que no se ha hecho. Por ello, las clases populares, los trabajadores y trabajadoras no se han beneficiado de este cambio de gobierno”.



En cuanto a la noticia de los últimos datos sobre empleo, Crespo ha comentado que “los datos del paro hay que contrastarlos con la realidad, las cifras macroeconómicas no reflejan la situación de nuestras vecinas y vecinos con salarios de 600 ó 700 euros en ocasiones con jornadas mayores que la legal. Se está creando una situación novedosa donde los empleados trabajan más y cobran menos. Otra valoración es la calidad, en cuanto a derechos y seguridad, que no trata de buscar la estabilidad laboral, sino de subsistencia”.



Desde Izquierda Unida Castilla La-Mancha sostienen que continuarán con las movilizaciones para recuperar los derechos perdidos y revertir las políticas que se están llevando a cabo en la Región para defender los intereses de los y las castellanomanchegas.