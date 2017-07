El Gobierno regional ha aprendido la lección y no se reunirá con PP y Podemos hasta presentar los presupuestos

Miércoles, 5 julio 2017

REGIÓN | ELDIAdigital

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha afirmado que, aunque "pudiera parecer lógico", no habrá reuniones previas con los distintos grupos políticos representados en las Cortes, antes de presentar el proyecto de presupuestos, pues, en anteriores ocasiones, "eso solo ha llevado a que no se cumpliera la palabra dada" y por ello ahora no tropezarán "dos veces con la misma piedra".