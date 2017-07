Manuel Serrano, nuevo alcalde de Albacete gracias a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos

Miércoles, 5 julio 2017

pleno extraordinario de investidura

Albacete

En su primeras palabras tras el juramento de su cargo, el nuevo alcalde ha agradecido el apoyo de su equipo de Gobierno y de Ciudadanos y ha dicho que basará su acción en el "entendimiento, el diálogo y el consenso" con todos los grupos políticos.

"Los discursos ideológicos están bien, son necesarios y hay espacio en este ayuntamiento como síntoma de salud democrática, pero en cualquier discurso hay que anteponer las necesidades de nuestros vecinos, vengan del partido que vengan, porque siempre hay un término medio, y yo me voy a empeñar en seguir encontrándolo. Debemos cultivar, propiciar e intensificar el diálogo", ha dicho Serrano.

Por ello, su primera "decisión" como alcalde ha sido convocar la Junta de Portavoces "media hora después" del término del pleno para ponerse "manos a la obra sin dilación".

DELEGA COMPETENCIAS COMO CONCEJAL

Por otro lado, el edil ha anunciado que "delega" todas las competencias que hasta ahora ejercía como concejal, excepto las "relaciones institucionales y la coordinación con los grupos municipales", ya que él ha sido hasta ahora el encargado de llevar a buen término los pactos con el resto de formaciones.

Y en ese "diálogo", ha añadido, como "base del progreso" seguirá su andadura al frente del ayuntamiento donde "lo que menos" le preocupa es su "desgaste personal y lo que más, Albacete, siempre".

Manuel Serrano también ha tenido palabras de agradecimiento hacia su antecesor en el cargo, Javier Cuenca, al que ha calificado como "gran alcalde, amigo y mejor persona" y del que ha señalado que "hubiera preferido" que hubiera finalizado su mandato por su "gran capacidad política, tesón y determinación".

"Yo no poseo muchas de estas cualidades pero intentaré estar a la altura de las circunstancias, con una gran implicación y redoblando esfuerzos", ha asegurado.

En su discurso de cierre, el nuevo regidor ha realizado un pormenorizado balance de los dos años de Gobierno en el ayuntamiento, con medidas propuestas "por todos los grupos que no me duelen prendas en reconocer", ha dicho.

En este repaso ha destacado, por encima de todo, la aprobación de dos presupuestos municipales, gracias al "consenso" y sin "una mayoría clara", o la consecución de 1.800 puestos de trabajo al "sumarse" con 6 millones de fondos propios a los planes de empleo de la Junta. Además, ha aportado cifras como la presentación de más de 1.200 asuntos en comisiones informativas, de las cuales, el 80 por ciento han sido aprobadas por unanimidad.

A pesar de todo lo alcanzado, Serrano ha reconocido "lentitud" en algunos acuerdos, y ha hecho algunos anuncios, como la renovación de la flota de vehículos de recogida de residuos y de contenedores, y que "en pocos días" se dará luz verde al cambio de las luminarias de la ciudad.

AC UERDO DE INVESTIDURA CON CIUDADANOS

De su lado, la portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo, ha sido la encargada de informar sobre el acuerdo alcanzado con el PP durante su turno de intervención.

Picazo ha asegurado que sus votos favorables se asientan en dos documentos. Uno firmado el pasado 30 de junio que se sustenta en un compromiso de regeneración democrática y otro, "firmado minutos antes de llegar al pleno que se comprometido a cumplir", que recoge medidas concretas como una bajada progresiva de los impuestos, impulsar el aeropuerto como terminal de carga y centro logístico, solicitar al Estado el informe para Albacete como "destino sostenible e inteligente".

De igual modo, exigen al equipo de Gobierno que se incrementen los fondos para el Plan de choque contra la pobreza o que salga adelante uno de sus proyectos estrella, como es la instalación de una biblioteca en el antiguo Banco de España.

"Están firmadas, acordadas y lo haremos públicos. Le hemos dado un voto de confianza y esperamos no sentirnos defraudados", ha agregado Picazo.

Por otro lado, la portavoz de la formación naranja ha aprovechado para reprochar las críticas de Ganemos y PSOE al apoyar la investidura de Serrano. A este respecto ha puntualizado que les parece "la línea más responsable y que más respeta la voluntad de los vecinos" y por ello optan por ella "favoreciendo la estabilidad pero siendo exigentes", aunque reconocen que el proyecto del PP no es el suyo.

LISTA DE IZQUIERDAS

Desde Ganemos, que han optado por votarse a sí mismos, su portavoz, Victoria Delicado ha dicho que, a mitad de legislatura "no imaginaban" que el número nueve de la lista del PP se convirtiera en el nuevo alcalde, y ha resaltado que han hecho lo posible por conformar una lista alternativa de izquierdas que no ha sido posible.

Y ha criticado la postura de Ciudadanos, a los que "invitaron" a que se sumaran y "ahora nos enteramos que han llegado a un acuerdo de Gobierno".

"Nos llama la atención su apuesta por el continuismo y complacencia con el Partido Popular", ha señalado Delicado, que sobre el nuevo alcalde ha reconocido que ha sido "pieza clave del diálogo y las negociaciones", pero que ahora les "pone dudas al compromiso sobre las nuevas adjudicaciones en la Feria", por lo que le ha pedido que "no se salte el nuevo reglamento ni deje en el aire la nueva fase, en la que 300 solicitantes esperan una respuesta".

MODESTO BELINCHÓN NO ES ALCALDE POR "DIGNIDAD"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, que le ha deseado al nuevo alcalde "que le vaya bien porque ello supondrá que le va bien a Albacete", ha señalado que "le hubiera gustado ser alcalde" en una candidatura alternativa pero "no a cualquier precio".

"Ser alcalde con dignidad y honestidad es importante para mí, por eso desde el primer momento hemos dicho que no queríamos el gobierno a cualquier precio y con el voto del concejal no adscrito, porque no vale gobernar con el apoyo de quien insulta, denigra y atenta contra la ciudadanía", ha sentenciado.

Al nuevo alcalde le ha lanzado un "reto", que el Ayuntamiento de Albacete sea "el primero de España" en "hacer" que las mociones tengan "carácter ejecutivo" para que se cumpla "la mayoría" en los plenos, y que "lidere un proyecto con luces largas" con los cuatro grupos, "sentando las bases" de lo que será la ciudad en los próximos años.

"Tenemos tiempo de hacerlo, y voluntad; ustedes marquen los tiempos y en esos tiempos, déjennos entrar al resto de grupos".

La portavoz del Partido Popular, Llanos Navarro, que ha cerrado el turno de los grupos, ha señalado que "lo más justo" es que su partido pudiera terminar el proyecto de cuatro años que iniciaron junto a Javier Cuenca, para el que ha tenido palabras emocionadas de agradecimiento.

"Javier ha dejado una huella muy profunda en todos nosotros, y en la sociedad", ha dicho y ha dado la bienvenida al nuevo miembro de su bancada, a Federico Pozuelo que ha sido el primero en jurar su cargo en el pleno de investidura ante un salón de plenos abarrotado de ciudadanos y autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban el fiscal de Castilla-La Mancha, José Martínez, el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, el presidente del Partido Popular en Albacete y diputado regional, Francisco Núñez. o el subdelegado del Gobierno, Aquilino Iniesta.