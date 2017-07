Firman el acuerdo que garantiza el uso del embalse de Alcorlo en caso de sequía

Miércoles, 5 julio 2017

Con estas palabras, Javier Rodríguez Palacios, presidente de la MAS, ha querido dejar claro que la firma del convenio de conexión Alcorlo-ETAP es una buena noticia para Guadalajara y su provincia, para Castilla la Mancha y para Alcalá de Henares.

Las palabras de Rodríguez Palacios han sido pronunciadas delante del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, y de la consejera de Fomento Agustina García Élez, en la Planta Potabilizadora de Mohernando con motivo de la firma del convenio entre las dos instituciones, “un convenio que nos permite crecer en abastecimiento porque hasta ahora teníamos un solo embalse, el de Beleña, posteriormente hubo un acuerdo con los regantes del Henares, que se decidió finalizar en 2014 y desde entonces no habíamos tenido otra alternativa de suministro, ahora sí la tenemos y con un agua de calidad muy similar a la del Sorbe, o sea, ganamos en cantidad y nos aseguramos la calidad”, ha afirmado el presidente de la MAS.



En su intervención ha querido lanzar un mensaje de confianza a la ciudadanía y ha agradecido a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha su capacidad de diálogo y el haber entendido que el precio que la MAS tenía que pagar por la infraestructura debía ser inferior al fijado anteriormente. “Después de mucho diálogo hemos logrado una mejora objetiva, hemos comprado una infraestructura necesaria un 40% más barata y con eso hemos ganado todos y el sentido común, porque lo que hoy se firma es bueno para el futuro económico de todo el valle del Henares”. En este momento de su intervención Rodríguez Palacios ha tenido un recuerdo para Elena de la Cruz, la anterior conejera de Fomento que “supo entender que Guadalajara tenía que pagar un precio más justo que el que estaba fijado y se puso manos a la obra hasta conseguirlo”.



El presidente de la MAS ha querido agradecer a todos los grupos políticos que han apoyado este convenio, todos menos el PP, y ha lanzado un mensaje a quienes no confían en él: “por desgracia hoy estamos en pre alerta y hay posibilidad de entrar en alerta este invierno si no llueve en otoño, no quisiéramos tener que utilizar este airbag, este seguro de vida de Alcorlo, pero cabe la posibilidad de que en enero lo tengamos que usar para suministrar agua de calidad a nuestros vecinos y a la industria del valle del Henares. Si esto fuera así, querrá decir que esta infraestructura es idónea y oportuna. Cuando el agua de Alcorlo pase por nuestros grifos querrá decir que tenemos necesidad de ella y que desde la política hemos llegado a tiempo para solucionar un problema que se acercaba”.



Por su parte la consejera de Fomento, Agustina García se ha referido a que gracias a esta firma se ha solucionado un problema que afectaba a numerosos municipios, “teníamos una infraestructura que no se usaba, ha habido que negociar y ha habido voluntad de desbloquear esta situación por parte del gobierno regional y de la Mancomunidad y se ha conseguido porque todos sabemos que era importante para el desarrollo económico de esta provincia y de esta región”.



El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha cerrado el acto destacando la importancia del agua en nuestra región para el desarrollo de nuestro tejido industrial y la obligación que tienen las administraciones y sus responsables de garantizarla, sean del signo político que sean. “El agua es incolora, no es roja ni azul, ni de izquierdas ni de derechas, y queremos que lo siga siendo para el bien de todos. En cuanto se le echa colorante estamos creando un problema”. García Page, que también ha tenido palabras de recuerdo para Elena de la Cruz, ha querido dejar clara la oportunidad de este convenio y la necesidad de que en España se consiga de una vez por todas un pacto estatal del agua.