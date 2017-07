Los mejores vinos de Castilla-La Mancha, premiados en Fercam

Miércoles, 5 julio 2017

manzanares

Ciudad Real | El Dia

Las medallas de oro se reparten en vinos de las D.O. La Mancha, Valdepeñas, Uclés, Manchuela y Tierra de Castilla.

Vinos de las Denominaciones de Origen La Mancha, Valdepeñas, Uclés, Manchuela y de la Tierra de Castilla se reparten las seis medallas de oro del concurso de calidad de la 57ª Feria Nacional del Campo que se celebra en Manzanares (Ciudad Real). La bodega manzanareña “Vinícola de Castilla” hace doblete con sendos oros en blancos y espumosos. Esta edición ha batido récord de participación con 83 muestras de 28 bodegas.

El jurado del 47º Concurso Regional de Calidad de Vinos de Fercam, que realizó la cata de calificación el pasado 28 de junio, ha hecho público su fallo en la jornada inaugural de la 57ª Feria Nacional del Campo. Por denominaciones de origen, La Mancha es la que más premios suma, con un total de siete medallas, dos de ellas de oro.

En vinos blancos, el oro es para “Olimpo Privilegio”, de “Vinícola de Castilla”, de Manzanares (Ciudad Real), de la variedad chardonnay y con el sello de calidad Vino de la Tierra de Castilla. “Don Aurelio”, un verdejo de “Bodegas Navarro López” de Valdepeñas (Ciudad Real), con D.O. Valdepeñas, gana la medalla de plata. El bronce es para “Símbolo”, un airén de “Bodegas Símbolo” de Campo de Criptana (Ciudad Real), de la D.O. La Mancha.

“Antares Lágrimas de Bobal”, acogido a la D.O. Manchuela y elaborado por la Cooperativa de La Estrella, de El Herrumblar (Cuenca), se alza con el primer premio en la categoría de rosados. La plata es para “Cerrolomo”, un tempranillo-garnacha de Vinos de la Tierra de Castilla, de la Cooperativa de la Soledad de Fuensalida (Toledo). También de la D.O. Manchuela es “Artesones D Cenizate”, bobal de la Cooperativa Virgen de las Nieves, de Cenizate (Albacete).

En tintos jóvenes el oro lo consigue “Sol Mayor”, de la D.O. Uclés, de la Cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad, de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca). “Pedro Heras”, de la cooperativa San Isidro de Las Pedroñeras (Cuenca), de la D.O. La Mancha, gana la plata. El bronce es para “Besana Real”, también de la D.O. La Mancha, de Vinos Coloman, de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

La medalla de oro de Fercam 2017 en vinos tintos de crianza es para “Canforrales”, un cavernet sauvignon del año 2013, de la D.O. La Mancha, elaborado por la Cooperativa del Rosario, de El Provencio (Cuenca). La plata la consigue “Moralia Troncal”, Vino de la Tierra de Castilla, tempranillo de 2010 de Bodegas Moralia, de Moral de Calatrava (Ciudad Real). El tercer puesto es para “Símbolo” tempranillo roble 2013, de la D.O. La Mancha, elaborado por Bodegas Símbolo, de Campo de Criptana (Ciudad Real), que obtiene así su segundo bronce en este concurso.

“Corcovo”, un tempranillo reserva 2012 de J.A. Megía e Hijos, de la D.O. Valdepeñas, se alza con la medalla de oro en la categoría de vinos tintos de reserva. La plata es para “Viña Albali” reserva 2012 tempranillo, de Bodegas Félix Solís, también de la D.O. Valdepeñas. El tercer premio es para la Cooperativa Virgen de las Viñas, de Tomelloso (Ciudad Real), por su “Tomillar Cabernet Sauvignon”, tempranillo reserva 2012, de la D.O. La Mancha.

“Vinícola de Castilla”, de Manzanares, gana su segunda medalla de oro con “Cantares”, brut nature, de la D.O. La Mancha, reconocido como el mejor en la categoría de vinos espumosos. “Carmela”, vino espumoso dulce sparkling wine, de Bodegas Fernando Castro, de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), gana la plata. El bronce es para “Lahar”, brut nature elaborado con las variedades moscatel de Alejandría y macabeo por Bodegas Naranjo, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

El concurso de calidad de vinos de la Feria Nacional del Campo de Manzanares, con 47 ediciones, es uno de los más antiguos que se celebran en España. Su seriedad y rigor también lo hacen uno de los más prestigiosos para los vinos de Castilla-La Mancha. Este año ha batido récord de participación con 27 blancos, 21 tintos jóvenes, 17 tintos de crianza, 7 rosados, 6 reservas y 5 espumosos.

Los premios se entregarán el próximo domingo, 9 de julio, a las 13:00 horas en el Salón de Actos del Pabellón de Muestras, en el acto de clausura de la 57ª Feria Nacional del Campo que se celebra en Manzanares (Ciudad Real).