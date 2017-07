Podemos cree que Page va a "un callejón sin salida" al no negociar los presupuestos

Miércoles, 5 julio 2017

El líder regional de Podemos, José García Molina, ha afirmado que no entiende "al callejón sin salida" al que, a su juicio, se dirige el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la decisión de no querer negociar los presupuestos antes de que inicien su trámite parlamentario y a los que dirán "no" si se presentan "los mismos maquillados" que ya rechazaron en abril.

Así se ha pronunciado García Molina en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión con el secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa, para abordar la situación política en la Comunidad Autónoma y la postura del sindicato respecto a la actualidad de los presupuestos, entre otras cosas.

"Lo que espera Podemos es que Emiliano García-Page llame y se siente a negociar", ha aseverado el secretario general de la formación morada, que ha reafirmado que aunque los presupuestos incluyan las enmiendas que fueron aprobadas en el anterior trámite, votarán 'no' a un nuevo proyecto de ley. "Estas fueron dos y no eran justamente las más importantes, si las apoyó el PP es que eran de sentido común", ha añadido.

En este sentido, García Molina ha considerado que "cuando uno quiere llegar a acuerdos no impone" ya que eso, a su parecer, "no suele funcionar en política". "En unos presupuestos en los que no tenemos nada que ver y siendo muy parecidos a los rechazados no queda otra que el no, es lo más coherente", ha advertido.

"Me sorprende que después de las Primarias del PSOE y de que los militantes dijeran que había que hacer un giro a las políticas, tanto a nivel estatal como en Castilla-La Mancha, no me llega a dar la cabeza para que en el ámbito estatal se estén produciendo acercamientos muy claros y que aquí no seamos capaces de sentarnos a hablar", ha señalado el líder de Podemos en la región.

Por ello, Podemos va a mantener reuniones con diversas organizaciones o sindicatos para conocer cuál es su postura sobre la situación política que mantiene atascada la aprobación de las cuentas regionales para este 2017.

GOBIERNAN COMO SI TUVIERAN MAYORÍA ABSOLUTA

El líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha expuesto su visión de lo que, hasta el momento, ha sido la legislatura durante estos dos años en la región, en la que distingue dos partes: una en la que se entendieron con el Gobierno regional, hasta la aprobación de los presupuestos de 2016, y otra en la que el Ejecutivo gobierna "no ya como si gobernase solo, sino como si tuviese mayoría absoluta, cosa que no pasa".

"En la primera hubo una cierta ola de entusiasmo porque podíamos desbancar al PP. Podemos decidió que la anterior presidenta del Gobierno, María Dolores de Cospedal, no siguiera gobernando esta región y, con un acuerdo de investidura muy exigente que marcaba una hoja de ruta muy clara, le dio la investidura al actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page", ha señalado García Molina a preguntas de los medios.

En este sentido, ha afirmado que el primer año, hasta la aprobación de los presupuestos de 2016, fue un año "lleno de buenas intenciones, con algunos atascos lógicos". "Fue un año en el que podíamos entendernos y, de hecho, creo que lo hicimos", ha sostenido el secretario general en la región de la formación morada.

"A partir de los presupuestos de 2016, el Gobierno regional empezó a funcionar en piloto automático, no ya solo como si gobernase solo, sino como si gobernase con mayoría absoluta, cosa que no pasa", ha aseverado García Molina, que ha añadido que "a partir de ahí, ya se sabe: ruptura del acuerdo de investidura y 'no' a los presupuestos".

"Unos presupuestos que no solo no quisieron negociar, sino en los que prácticamente nos ningunearon y casi insultaron en las comisiones y en los plenos, en los que estuvimos debatiendo. Ese no es el camino, no hemos venido a ser la muleta de nadie, ni a dar palmas ni a decorar estas Cortes", ha apostillado.

Finalmente, ha lanzado un mensaje al PSOE: "Hemos venido a hacer política y tenemos una idea muy clara, si el PSOE quiere venir con nosotros siempre estaremos dispuestos, si no tiene 16 diputados del PP para que se abstengan y les aprueben los presupuestos".

CCOO, RECHAZA LA FALTA DE LA NEGOCIACIÓN

Así, Paco de la Rosa ya ha afirmado que no le parece "una buena cosa" que el Gobierno vaya a presentar un nuevo proyecto de ley sin haberlo negociado antes con "todos los que están en el Parlamento representados". "Si no se va a contar con ellos, no me parece una buena cosa", ha aseverado.

Cuestionado sobre su relación con el Gobierno regional y la formación morada para poder facilitar una negociación, De la Rosa ha sostenido que él no es "enlace de nadie".

"Tengo una relación correcta con el Gobierno regional y quiero también tenerla con Podemos. Vamos a intentar que el Gobierno se ponga en consenso y en acuerdo con todos los grupos políticos, no solo con Podemos. La responsabilidad del equipo de Gobierno tiene que ser buscar el consenso para llevar adelante a estos presupuestos", ha manifestado el líder de CCOO en Castilla-La Mancha.