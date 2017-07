El PP recrimina a Page sus insultos contra los guadalajareños

Miércoles, 5 julio 2017

Política

Guadalajara | El Día

El secretario de los populares de Guadalajara lamenta profundamente la actitud de Page hacia esta provincia, a la que “trata con el más absoluto desprecio”, asegura. Sánchez-Seco considera que el jefe del Ejecutivo regional castiga permanentemente a los guadalajareños con incumplimientos y decisiones que perjudican a esta provincia: incumpliendo el convenio sanitario con Madrid, no ejecutando la ampliación del Hospital Universitario, no construyendo el nuevo Campus Universitario, mintiendo sobre los nuevos centros de salud de Azuqueca o Cifuentes, etc.

“Page es solo palabrería. Siempre que viene a Guadalajara trae un montón de planes que nunca ejecuta. Su única meta es mantener el sillón, y para eso se vende a quien esa”, asegura el secretario provincial del PP, “por eso a Page en esta provincia no le quieren ni los suyos. Y como muestra, la estrepitosa derrota cosechada en las primarias de su partido”.