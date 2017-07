El PP recuerda a la alcaldesa de El Herrumblar que el PSOE no votó a favor del arreglo del camino

Miércoles, 5 julio 2017

El PP de El Herrumblar ha mostrado su más “absoluto asombro” ante el mérito que se ha atribuido la alcaldesa de la localidad, Concepción González, en el arreglo que se va a llevar a cabo del camino que une esta localidad con la de Ledaña, máxime, cuando, apuntan los populares, “su partido en la Diputación no votó a favor de que se realizara esta inversión en el pueblo”, señalan.

Así, recuerdan a la primera edil, que ha sido la sensibilidad y preocupación de la Diputación Provincial por nuestros pueblos y su más firme defensa del mundo rural, la que ha propiciado que este camino mejore sus condiciones, “y que se va a arreglar, no lo olvidemos, con dinero de fondos propios de la Diputación y del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España”, detallan. Ante esta circunstancia, el PP recuerda que la institución provincial, “a pesar de contar con un presupuesto 130 veces menor que la Junta, acomete inversiones a lo largo y ancho de la provincia, en lo que se traduce por una apuesta clara y firme por nuestros municipios y por quienes vivimos en ellos”.



El proceder de la Diputación de Cuenca, recalcan los populares de El Herrumblar, “son hechos, que se ven y se palpan en la calle, no como otras instituciones, por ejemplo la Junta, que anuncia que va a invertir y no lo hace”, en clara alusión, por ejemplo, a un convenio de arreglo caminos que debería haber firmado con la Diputación Provincial y que tiene bloqueado, “ante esta inactividad, la Diputación sigue tomando las riendas con acciones concretas y firmes en nuestra provincia y apostando por su desarrollo”.



Ante lo que consideran “un claro ejemplo de arrogancia y de atribución de logros propios de otra institución”, por parte de la alcaldesa, el PP le pide a la primera edil que aproveche la coyuntura y también haga públicas las peticiones que ha llevado ante la Junta de Comunidades para que el Gobierno de Page invierta en El Herrumblar y mejore las condiciones de vida de sus habitantes, “esperamos que no se quede solo en fotos con el delegado de la Junta prometiendo que va a arreglar dos ramales de acceso al pueblo y que ese anuncio se traduzca a hechos lo antes posible” afirman, “aunque claro, teniendo en cuenta que aún no se han aprobado los Presupuestos regionales, porque PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo, ya veremos cuando se acomete este proyecto”, finalizan.