La segunda edición del festival Mad Cool arranca mañana con Foo Fighters, Foals y Belle & Sebastian

Miércoles, 5 julio 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

A estos grupos se suman Kurt Vile & The Violators, The Lumineers, Warpaint, Jagwar Ma, George Ezra, Quique González, Catfish and the Bottlemen, Neuman o WAS, protagonistas del primero de los tres días de festival, para el que los abonos y las entradas de día están agotados.

La jornada del viernes 7 de julio será el turno de Green Day, Alt-J, Ryan Adams, Rancid, Kodaline, Slowdive, Spoon, Cage the Elephant, Kiasmos, Benjamin Booker, Sexy Zebras, Viva Suecia y Peter Bjorn and John, entre otros.

Por último, el sábado día 8 cerrarán el festival Wilco, Kings of Leon, M.I.A., Foster the People, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., Moderat, Belako, Fuel Fandango, Savages, Depedro y Ganges, entre otros.