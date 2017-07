Podemos advierte que presentará una enmienda a la totalidad y se prepara para el adelanto electoral

Jueves, 6 julio 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

En una entrevista con Europa Press, García Molina ha considerado que "a cualquier que se le explique que un Gobierno presenta presupuestos intentando encontrar apoyo sin haberrlos negociado, entiende que esos presupuestos no se pueden aprobar".

"Nadie que quiera hacer un trato o llegar a un acuerdo impone un texto y luego pide a apoyo a los demás. Sin negociación no hay política, y sin negociación no va a haber presupuestos", ha dicho el líder de la formación, quien añade que "si los presupuestos que presentan son parecidos a los anteriores pero con maquillajes y retoques", esa enmienda a la totalidad sería planteada "por coherencia".

García Molina justifica este movimiento aseverando que si enmiendan el texto a la totalidad es porque no quiere entrar "en una fase de mercadeo" con unas cuentas con las que Podemos "no tiene nada que ver".

"SI LA SALVA EL PP, QUIZÁ TENGAN YA UN ACUERDO"

Esta enmienda a la totalidad, que podría retrasar el trámite para la votación final de los presupuestos varias semanas, podría no prosperar "si el PP permite que sigan los presupuestos hacia delante" bien votándola en contra o absteniéndose.

Para García Molina, si se produce ese movimiento por parte de los 'populares', "quizá sea porque ya tengan un acuerdo" para que el Proyecto de Ley de Presupuestos vea finalmente la luz verde.

En ese caso, según el diputado regional, "sería difícil de explicar" para el PSOE de cara a sus votantes "el giro político" al pactar con el PP. "Creo que los socialistas de verdad, los de corazón, no entenderían un acuerdo así".

Sobre la paradoja de ver cómo el Plan de Garantías diseñado por Podemos y asumido por el Gobierno regional al incluirlo en los presupuestos fuera aprobado por el PP y rechazado por la formación morada, ha dicho que en todo caso dicho plan --que incluía la renta mínima garantizada en la región-- era sólo "una condición necesaria y no suficiente" para empezar a tramitar las cuentas.

NEGOCIACIÓN PÚBLICA

Podemos insiste en que, para evitar esa enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley, el Gobierno debería ofrecer una negociación previa a enviar el texto a las Cortes que habría de ser "pública" para "ver la posición de cada uno" y dotar a las conversaciones de "mayor transparencia".

García Molina ha afirmado que ya ha mostrado "muchas veces" su disposición a negociar no sólo los presupuestos sino también "la orientación política de la región", al tiempo que ha invitado al Ejecutivo a que determine en qué formato esas reuniones para hablar de presupuestos pueden hacerse abiertas al público.

En este punto, ha abundado en que la "responsabilidad" de negociar es del Gobierno, teniendo en cuenta que no tiene mayoría absoluta. Además, ha dicho que "lo lógico" sería que el Ejecutivo tuviera una "comunicación fluida" con el Grupo Parlamentario Podemos toda vez que sus dos diputados son los que apoyaron la investidura de Emiliano García-Page, pero en el último año "no ha habido ninguna comunicación" entre ambos líderes.

Ha hecho referencia a la intención del Gobierno de incluir en el nuevo Proyecto de Ley incluso las enmiendas que fueron aprobadas sólo con los votos de PP y Podemos en el último fallido trámite de la pasada primavera, recordando que tan sólo fueron dos, "una sobre Dependencia y otra para abrir el Hospitalito del Rey, algo que ya han dicho que no van a abrir con gestión pública y directa".

"SIN NEGOCIACIÓN, HABRÍA UN CLIMA DE TENSIÓN"

José García Molina ha subrayado que, en todo caso, lo que quieren todas las partes es "que haya presupuestos", pero el problema es "qué presupuestos" y tras qué negociaciones. "No se entenderían unos presupuestos sin negociar. Eso generaría un escenario de tensión para todo el mundo. La puerta sigue abierta", ha aseverado.

La intención de Podemos, según su secretario general, es "pasar definitivamente la etapa de Cospedal y darle carpetazo" con el nuevo Proyecto de Ley presupuestario.

En esta línea, ha criticado que el actual Gobierno socialista "no haya cambiado todavía ninguna de las leyes que implementó" el Gobierno del PP en materias como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. "No deja de ser curioso que en dos años no hayan hecho ese esfuerzo".

APROVECHAR LA "MEJOR SINTONÍA" ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha ha hecho referencia a las relaciones entre PSOE y su partido a nivel estatal, considerando que tras la victoria de Pedro Sánchez en el mando de Ferraz "ha habido un giro tras lo que los militantes socialistas han dicho a su partido".

"Se ha empezado a ver en sus reuniones mejor sintonía, se han tendido puentes para que haya acuerdos de calado y para implementar políticas de cambio y de progreso para desplazar al PP. No entendería que en la Comunidad Autónoma no fuéramos capaces de hacer lo mismo", ha añadido.

En esta línea, espera que el líder regional socialista "escuche el mensaje claro que le ha mandado la militancia" de su partido.

Ahondando en la "sintonía" nacional, ha asegurado que también la hay entre él y su secretario general, Pablo Iglesias. "Hablamos, le cuento, y creo que coincidimos a la hora de pensar que nos gustaría que hubiera una posibilidad de que haya una hoja de ruta clara y con garantías".

Así, ha agregado que cuando habla con la dirección de su partido, "la idea común es que sería bueno poder llevarse bien con el PSOE".

ADELANTO ELECTORAL

García Molina, ha asegurado que su formación está "preparada" para un hipotético adelanto electoral si el bloqueo en la tramitación de los nuevos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma continúa.

Molina ha considerado que, si bien "sería una mala noticia" que se produjera este adelanto electoral ya que "casi nadie" quiere ese escenario, "si tuvieran que llegar", la formación estaría "muy preparada".

Tras detallar que en todo caso no está "en mano de Podemos" esa decisión, el partido "ha pasado en menos de tres años de no existir y de estar en sólo en las plazas a estar en las instituciones".

"En cada contienda hemos seguido creciendo. Por lo tanto, sí, creo que las campañas se nos dan bien y nos sientan bien y sería un elemento movilizador", ha dicho García Molina, considerando que mejorarían resultados con respecto a la última cita con las urnas autonómicas.

Ha confirmado además que de cara a esa hipótesis, habría que estudiar las "posibles coaliciones" con fuerzas como Equo o Izquierda Unida. "Hemos dicho siempre que somos una fuerza de confluencia y habría que estudiar las fórmulas para estudiarlo", ha enfatizado.