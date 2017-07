Soriano: “La izquierda de Albacete ‘PSOE-Ganemos’ rinden pleitesía al Partido Popular”

Jueves, 6 julio 2017

Soriano afirmó que “el Ayuntamiento de Albacete no cuenta con oposición”. Según dijo el concejal, “la no oposición está encabezada por el portavoz del PSOE, Modesto Belinchón", afirma Soriano que asegura "se dedica a otros menesteres para colocarse donde sea sin renunciar al jugoso sueldo que cobra en el Consistorio”. Respecto a Victoria Delicado, aseguró que “sólo se dedica a exprimir al Ayuntamiento de Albacete y a la Diputación Provincial en asuntos que no tienen que ver con los intereses generales de los ciudadanos”.

En cuanto a las candidaturas a la Alcaldía de Albacete, Soriano afirmó que “Modesto Belinchón y Victoria Delicado no la querían y prefirieron dejársela al Partido Popular de una forma gratuita e incomprensible ante la mofa y la cara de satisfacción del grupo municipal de Ciudadanos al llegar a un acuerdo con el equipo de Gobierno”. “Les pilló por sorpresa y fueron excluidos, quedándose Belinchón y Delicado con cara de poema”, prosiguió.

Soriano también acusa a Belinchón y Delicado de utilizarle como excusa para no quitarle la Alcaldía al Partido Popular. “Lo hicieron por sectarismo, por cuestiones personales y porque están más cómodos haciendo ‘no oposición’, cobrando jugosos sueldos a final de mes por no hacer nada, y colocando a amiguetes y familiares en diferentes puestos de la Administración”, indicó el edil.

El concejal advirtió que Modesto Belinchón y Victoria Delicado son los únicos responsables de que el Partido Popular sea la formación que gobierne en el Ayuntamiento de Albacete. “Queda claro que de los 27 concejales, únicamente yo me quedo como principal miembro de la oposición del Gobierno municipal”, afirmó. “Modesto y Victoria – prosiguió – han engañado y han traicionado a sus afiliados y votantes de izquierdas, dejándolos huérfanos de un referente, pero que no desesperen, este concejal ofrece otra opción honrada, transparente y leal con la formación Contigo Somos Democracia, que accederá al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2019”.

Para finalizar, Soriano recomendó a los portavoces de Ganemos y PSOE que “si fueran coherentes y honrados, deberían renunciar a todas las mociones aprobadas con mi voto”. Les preguntó qué harán cuando presenten en los próximos meses una moción y sea aprobada con su voto y si la retirarán. “Esto demuestra la falta de democracia de la que carecen y su sectarismo, propio de dictaduras de otros tiempos”, finalizó.