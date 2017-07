Autobuses interurbanos. ¿Se acerca el final de línea?

Jueves, 6 julio 2017

Transportes

Cuenca | D. Guijarro

“ El próximo 20 de Julio, he de ir de Motilla del Palancar a Valencia, para volver el 23, ¿me vería afectado?. „ Este es el mensaje que recientemente nos dejaba un lector ante la avalancha de noticias que ha suscitado el cierre este próximo lunes de las líneas de autobús con destino Valencia y la que parte de Alcázar de San Juan hasta Cuenca. Una pregunta para la que parece que no hay una respuesta clara.

Lo cierto es que desde que desde que se hizo público el aviso de la empresa concesionaria de que esta era la última semana que se prestaba servicio, la sociedad conquense se ha volcado para pedir una solución. Todas las instancias políticas, desde el Ministerio a los Ayuntamientos más pequeños, pasando por la Junta y la Diputación, han mostrado su preocupación por este asunto. Pero, también es cierto que como suele ocurrir en estos casos lo primero que se hace es intentar pasar las responsabilidades a la parte contraria, y así, no se ponen de acuerdo de quién es competencia este asunto.

De este modo, desde la consejería de Fomento recuerdan que la competencia es del Ministerio y les instan a buscar una solución urgente. Éste asegura que la responsabilidad recae en el Gobierno regional que solicitó la trasferencia de la gestión de las líneas que le fue concedida.

En medio, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha mediado ante el Ministerio de Fomento para desbloquear la situación y buscar una solución para lo que se aventura un grave problema para muchos Ayuntamientos de la provincia.

La intervención ha dado sus frutos y la próxima semana ha anunciado que hay una reunión a tres bandas entre Ministerio, Junta y Empresa. Un encuentro en el que Prieto confía que sirva para buscar el mejor camino para la continuidad de las rutas e insta a la Junta a asumir las responsabilidades que adquirió recordando que para muchos ciudadanos es la vía de acceso a los servicios más básicos.

La mejor noticia es que la sociedad conquense, y sus representantes a la cabeza, no han permanecido quietos ante un nuevo giro de tuerca al problema de la despoblación que se presenta en forma de aislamiento. El primer paso se ha dado al detectar el problema. Ahora queda que la solución no llegue demasiado tarde y lo antes posible podamos responder a todos los lectores que tengan dudas sobre el tema que no van a tener problemas para viajar.