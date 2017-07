Los trabajadores de los autobuses urbanos temen un cambio en sus condiciones

Jueves, 6 julio 2017

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

En declaraciones a los medios, el portavoz de los 35 trabajadores con los que cuenta Eborabús en Talavera, Javier García, ha asegurado que temen que se conceda el contrato a Monbús y que no se respeten ni las condiciones ni los derechos de los trabajadores, "por la experiencia que se ha vivido en otros municipios donde han dejado las líneas".

En este sentido, García ha explicado que no están de acuerdo con el proceso de adjudicación que se ha llevado a cabo por parte del equipo de Gobiernoo, por la problemática de la nueva empresa y la "inquietud e incertidumbre" que supone para ellos, no por la subrogación que es obligatoria, sino por poner en peligro los derechos laborales que han adquirido durante estos años.

Según García, la reunión con el alcalde, Jaime Ramos, ha sido "decepcionante", ya que ha dejado caer la responsabilidad en los técnicos del Ayuntamiento. "No quieren responsabilidades sobre este tema, ni tampoco nos han facilitado información sobre las condiciones del contrato", ha apuntado.

A este respecto, los trabajadores no comprenden cómo se puede firmar un contrato de tal envergadura si les están diciendo que "no tienen ninguna responsabilidad sobre la valoración que se ha hecho, cómo se puede firmar un contrato si no sabes lo que firmas".

García ha puesto de manifiesto que los informes para que sea Monbús la adjudicataria definitiva del servicio, se basan en una serie de criterios técnicos con los que no están de acuerdo, pues "no cuadra en cuanto a las expectativas que la citada empresa ofrece respecto a la renovación de la flota de autobuses cada tres años".