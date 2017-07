El PSOE y Ahora Guadalajara denuncian el "golpe de mano" del PP

Jueves, 6 julio 2017

Diputación Provincial

Guadalajara | El Día

"No solo priva a los municipios de voz y voto en el órgano de gobierno, sino que también vacía de contenido la representación de los grupos políticos que forman parte de la Corporación provincial", han denunciado en una rueda de prensa conjunta los portavoces del Grupo Socialista y de Ahora Guadalajara, Julio García y Francisco Riaño, respectivamente.

Según han explicado, en los estatutos anteriores a los que el PP aprobó el pasado miércoles, la Asamblea General estaba formada por "todos los ayuntamientos consorciados y por la propia Diputación, cada uno con voto ponderado en función de su aportación al presupuesto", han informado ambas formaciones en una nota de prensa.

"En 2016, la Diputación aportó el 72 por ciento del presupuesto y ese fue el peso que tuvo en la toma de decisiones, sin embargo, en ningún acuerdo de pleno ni en los nuevos estatutos aparece por ningún sitio la ponderación del voto, sino que la representatividad en el órgano de gobierno se corresponde con la distribución del pleno de la propia Diputación", ha indicado el portavoz socialista.

"Latre se ha atribuido a sí mismo un voto ponderado del 72 por ciento en un órgano de gobierno compuesto por 12 miembros designados por los grupos políticos: cuatro del PP, cuatro del PSOE, uno de Ahora Guadalajara y otro de Ciudadanos, además del presidente y el vicepresidente, ambos también del PP", ha reprochado García.

En este sentido, ambos portavoces han recriminado que se trata de "una burla manifiesta" ya que con este reparto sostienen que "solo cuenta el presidente para tomar decisiones".

TRANSFUGUISMO DE CIUDADANOS

"Al desaparecer la representación de Ciudadanos por el caso de transfuguismo protagonizado por su diputada provincial, Yolanda Ramírez, el PP pierde cualquier opción de tener mayoría absoluta. Por tanto, para asegurarse también el control en esta nueva situación, Latre rescata el voto ponderado y se atribuye en exclusiva la representación de la Diputación, mientras que a los vocales designados por los grupos políticos les atribuye la parte que correspondía a los municipios", han argumentado los portavoces como motivo de esta situación.

"Se quitaron de en medio a los pueblos y ahora quieren hacerlo con los otros partidos políticos. Así es cómo las gasta el PP cuando se trata de conseguir una mayoría absoluta que no tiene. En la Diputación lo hicieron comprando la voluntad de una diputada tránsfuga, y ahora seis personas designadas por el PP han modificado unos estatutos que fueron aprobados por los 288 ayuntamientos de la provincia", ha denunciado Julio García.

En todo caso, ha recordado que la disolución de la Asamblea General integrada por los ayuntamientos está recurrida ante los tribunales. "Lo que ocurre es que el PP ha querido pisar el acelerador y no esperar la resolución judicial sobre el fondo. Es una huida hacia adelante sin respetar la autonomía de los municipios, ni tampoco la legalidad", ha asegurado el portavoz socialista.

Ante esta situación, Francisco Riaño ha señalado que esperaba que una fuerza política que "se decía de regeneración democrática como Ciudadanos, no permitiera con su voto a favor o con su abstención que se consumase este despropósito". "Lamentablemente, no fue así, en ese momento la señora Ramírez no se posicionó en contra cuando aún representaba a Ciudadanos; menos lo esperamos ahora, ya que no creemos que vaya a morder la mano que le da de comer", ha aseverado el portavoz de Ahora Guadalajara, que ha indicado que su formación no reconoce el órgano constituido.