El PP dice que la alcaldesa "se burla" de los toledanos

Jueves, 6 julio 2017

Nuevo contrato de la ORA

Toledo | El Día

El PP de Toledo ha considerado que la alcaldesa, Milagros Tolón, "se burla" de los toledanos al no "bajar el 75 por ciento del coste" del servicio de la ORA a los residentes en el nuevo contrato "como prometió", y en el que ha anunciado, "para desviar la atención", que en agosto del 2018 no se pagará por la tarde.

Así se ha pronunciado el coordinador del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, en una rueda de prensa en la que ha criticado que el Ayuntamiento "vuelva a prorrogar" este servicio y otros como "los nuevos contratos de los servicios municipales más importantes de la ciudad, como son limpieza de colegios e instalaciones deportivas, basura, limpieza y transportes".

"Parece ser que se va a quedar en otro de los anuncios humo a los que nos tiene acostumbrados", ha apuntado Velasco sobre el contrato de la ORA, el cual ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre a la espera de aprobar el nuevo, según ha informado el PP en una nota de prensa.

Además, el edil 'popular' ha recriminado también que "Tolón sigue dando largas con el arreglo parking de Santa Teresa", pues "anunció que lo haría en el 2016, después que en el 2017 y ahora ya hablan del final de la legislatura". "Por tanto, volveremos a tener el parking convertido en lagunas este otoño e invierno, algo que resulta inadmisible y evidencia otra vez su incompetencia para gestionar", ha añadido.

CONVENIOS SOCIALES

Por otra parte, Velasco ha denunciado que la Junta "todavía no ha firmado con los convenios sociales para 2017" con el Ayuntamiento de Toledo, por lo que afirma que el Consistorio, "a estas alturas de año, no ha recibido un solo euro para servicios sociales de atención a la familia, ayudas a domicilio, alojamiento temporal para situaciones de urgencia social y prevención ante situaciones de exclusión".

"Es inadmisible y es un escándalo que la alcaldesa junto con sus socios de gobierno de Ganemos estén consintiéndolo, pues están poniendo en riesgo el desarrollo de las políticas sociales que el gobierno municipal ha comprometido a los toledanos", ha manifestado el concejal del PP.

"No vamos admitir el chantaje del presidente regional, Emiliano García-Page, en boca de sus altos cargos, afirmando que los convenios sociales no se han firmado porque no hay presupuestos, cuando él sabe de sobra que decidió prorrogar los presupuestos para prestar determinados servicios, y los sociales deberían haber sido su prioridad. Por tanto, pedimos a la alcaldesa que se ponga al frente de esta situación y exija la firma inmediata del convenio y que derive al Ayuntamiento los recursos necesarios para poder ejecutar las políticas sociales", ha solicitado Velasco.