U2 llega a Europa con la gira 30 aniversario de The Joshua Tree

Jueves, 6 julio 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los fans españoles del grupo de rock tendrán la oportunidad de ver a sus ídolos encima del escenario el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Montjuic (Barcelona). Las entradas para el concierto en la ciudad condal, que salieron a la venta el pasado mes de enero, se agotaron en 8 horas.

Dublín, París, Ámsterdam y Bruselas son el resto de ciudades europeas por las que pasará The Joshua Tree Tour en el mes de julio. Tras un parón en agosto, en septiembre los irlandeses vuelven a la carretera en diversas ciudades de Estados Unidos, para culminar su gira en Sudamérica en octubre. Hasta 2,4 millones de espectadores verán a la banda irlandesa en directo.

La inauguración de la gira tuvo lugar en Vancouver el pasado 12 de mayo. Sunday Bloody Sunday, Where The Streets Have No Name, The Little Things That Give You Away y Bullet the Blue Sky son algunos de los temas interpretados en los conciertos del grupo, que han sido calificados como "directos sin igual" por la revista Rolling Stone.

Mientras que Noel Gallaghers High Flying Birds son los teloneros de U2 en los conciertos de Europa y Sudamérica, Beck es el invitado especial de los irlandeses en Estados Unidos.

En 2017 se cumplen 30 años desde el lanzamiento de The Joshua Tree, disco con el que U2 consiguió ser número 1 en las listas de Estados Unidos y otros países, entre los que se incluyen Reino Unido e Irlanda.