Derecho a la vivienda. Un borrón en nuestra dignidad

Qué bonito queda leer la Constitución Española y llegar al artículo 47 y leer “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Una frase que cuando se escribió hace casi cuatro décadas sonaba muy bien pero que hoy se ha convertido en un borrón en nuestra dignidad.

Un borrón no porque no sea real, sino por consentir que sigan produciéndose desahucios que dejan a familias enteras en la calle, en la miseria más absoluta. Un tachón en nuestra moralidad que ha sido denunciado por Naciones Unidas que, una vez más, saca los colores a España por la violación de un derecho fundamental.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha estudiado el caso de Mohamed Ben Djazia, de su mujer y sus dos hijos que fueron desalojados de la habitación en la que vivían en Madrid de alquiler desde 1998 hasta 2012 por no poder hacer frente al alquiler por tener un único ingreso. Lo peor del caso es que, a pesar de que había una orden judicial que lo reclamaba, no se le ofreció ninguna solución y terminaron viviendo en el coche.

Por eso Naciones Unidas da un tirón de orejas a España, que volverá a hacer oídos sordos, y le recuerda que como Estado tiene la obligación de proporcionar una vivienda a las personas que por un desalojo se queden sin techo.

Más vergonzoso es el hecho de que el Estado Español, ante esta denuncia en la que intervino Amnistía Internacional, intentara justificar lo injustificable aludiendo la cantidad de solicitudes de ayuda que se reciben al año. Cerrar los ojos y no ver que es un problema de voluntad más que de medios es el pecado más grande de quienes deben representar y proteger a toda la sociedad. Y a los más vulnerables con mayor ahínco.

Con este dictamen España debería aplicar más protección para los alquileres y legislar para que los desahucios no puedan realizarse hasta que los afectados tengan alguna alternativa. ¿Y si no lo hace? Volveremos a ver cómo dentro de un tiempo Naciones Unidas o cualquier otro organismo que trabaja en favor de los derechos universales nos vuelvan a sacar los colores por un día. Ya que si dormimos tranquilamente en nuestros mullidos colchones el mismo día que echamos a una familia a la calle, será difícil que una llamada de atención años después nos quite el sueño.

Volverá a pasar desapercibido en los grandes titulares, ausente en las portadas y sin pena ni gloria por los telediarios pero servirá para que nos volvamos a preguntar qué se hace con la vivienda protegida, por qué se consiente que los bancos tengan miles de pisos cerrados esperando que se recupere la burbuja para venderlos mientras deben miles de millones al Estado.

Y puestos a preguntarnos, no sería posible que ya que dan por perdida esa deuda no se les pueda obligar a poner a disposición de la gente que lo necesita esas viviendas. Una solución pasaría por ir descontando las cuotas de alquiler de su rescate público. Dejar de vender stock de vivienda pública a fondos buitre para hacer negocio, también estaría bien.

Alternativas hay miles, y todas y cada una mejor que la de cerrar los ojos, enviar a la policía y dejar a familias en la calle. Por desgracia, seguro que la técnica del avestruz de esconder la cabeza es lo que seguiremos haciendo. Incumplir los derechos a los responsables políticos parece que se les da bien, exigir a los demás que los cumplan, mejor. Pero sancionar y multar a quienes no lo hacen, eso se les da de maravilla. Qué pena que el dictamen de Naciones Unidas no vaya acompañada de una multa millonaria para España. Así, seguro que sí se hacía algo.