Ganemos-IU dice que se "abusa de nombramientos" y critica el reparto de subvenciones en la Diputación

En este balance, la diputada de Ganemos-IU en la Institución provincial, Victoria Delicado, se ha centrado en "el cumplimiento de las expectativas de cambio, el cumplimiento de los acuerdos, las iniciativas, el trabajo de Ganemos-IU y las relaciones con el equipo de Gobierno", ha informado la formación en una nota de prensa.

Así, ha afirmado que su formación tiene "un papel de oposición con compromiso de diálogo y acuerdos" y que han planteado propuestas que son aprobadas pero que "no ven la luz" porque ellos no deciden sobre ejecución.

Como aspectos positivos del Pacto de investidura, la portavoz de Ganemos-IU ha mencionado "el plan empleo, las ayudas de emergencia de la mesa social. También ha citado el apoyo a municipios pequeños y con deudas y a la oficina cedida a 'Stop desahucios'.

En cuanto al acuerdo presupuestario de 2016 y de 2017, la portavoz de Ganemos-IU ha destacado que el equipo de Gobierno "no ha tomado ni una sola medida para disminuir la aportación de dinero público al Circuito de velocidad". Además, la política de subvenciones es "continuista y responde a un reparto con entidades y asociaciones, sin detenerse en evaluar los objetivos que se convenían. Igualmente, hay poco fomento de las ayudas en convocatoria pública frente a subvenciones directas", ha apuntado Delicado.

INICIATIVAS PLANTEADAS

"Ganemos-IU ha llevado al pleno 26 mociones presentadas --24 aprobadas, 16 realizadas o en proceso, ocho pendientes y dos rechazadas--, además de seis mociones conjuntas. Sólo las mociones propias, representan más de un 44 por ciento, casi la mitad, de las llevadas al pleno por todos los grupos (58), lo que da idea de nuestra capacidad de propuesta y compromiso con la provincia", ha aseverado la portavoz.

Entre las mociones ha destacado algunas iniciativas como el impulso al desarrollo rural sostenible, la apertura de los Jardines del edificio Fontecha, sobre Memoria histórica, acerca de la UNED o la investigación de gestión irregular en 2015 y la financiación proyectos patrimonio arqueológico.

"En este momento, Ganemos-IU tiene por delante varios retos que decantarán su posición futura como grupo de la oposición: la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017 y avances en la negociación colectiva; cumplimiento de acuerdos presupuestarios en materia de Cooperación al desarrollo --250.000 euros--, la eficiencia energética y desarrollo sostenible --con dotación de 40.000 euros-- y el cumplimiento de mociones pendientes como la apertura del chalet Fontecha, la adquisición de desfibriladores para instalaciones deportivas en los pueblos o identificar parajes con residuos peligrosos", ha enumerado Delicado.

"No nos sirven buenas palabras, ni acuerdos en el papel, que no ven la luz o se desvirtúan. Tenemos dos votos que son llave y los haremos valer. No seremos complacientes con el Gobierno de Santiago Cabañero y Agustín Moreno. Les exigimos honestidad con lo acordado con este grupo. Nos vamos a centrar en hacer que se cumpla lo pactado", ha advertido la diputada de Ganemos-IU.