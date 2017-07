Latre: "La Diputación de Guadalajara actúa de acuerdo a la ley"

Viernes, 7 julio 2017

"El equipo de Gobierno actúa con rigor, responsabilidad y de acuerdo a la ley", ha sostenido Latre, que ha señalado que estas declaraciones son "rotundamente falsas" y que su gestión y toma de decisiones en relación al funcionamiento de los consorcios es la que establece la ley de Bases de Régimen Local, "que es la que modifica y establece el número de representantes de los órganos de Gobierno", según ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, Latre ha recordado que los estatutos vigentes "los redactó y aprobó el PSOE cuando constituyó el Consorcio de Bomberos en el año 2001, y son los que contemplan el voto ponderado". "Los mismos que funcionaban" cuando otros presidentes socialistas en años anteriores "levantaban la mano y tenían el 70 por ciento del voto de la Asamblea".

UN MIEMBRO, UN VOTO

"En la asamblea del miércoles 5 de julio, a la que no asistió el portavoz del PSOE, Julio García, porque prefirió ir de ruta con el presidente regional, Emiliano García-Page, aprobamos los nuevos estatutos que precisamente eliminan el voto ponderado y las proporciones ridículas de representatividad que se atribuían a algunos municipios, y donde cada miembro pasará con los nuevos estatutos a tener un voto, tal y como nos marca la ley", ha asegurado Latre.

Por su parte, el vicepresidente del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara (CEIS), Francisco Javier Pérez, ha explicado que todos los grupos políticos de la institución provincial están "representados en la Asamblea General del CEIS, prueba de ello es que son los propios grupos políticos los que remiten al Consorcio quiénes son sus representantes".

En cuanto a los intentos de judicializar las asambleas, Pérez ha criticado que Julio García "vaya instigando a ayuntamientos para que pongan recursos", y ha señalado que existen "ya dos auto judiciales que obligan a varios ayuntamientos a pagar las costas del letrado del Consorcio porque rechaza sus pretensiones de suspensión de asambleas, a través de la interposición reiterada de medidas cautelares".

"Con esto quiero decir que los intentos de judicializar las asambleas del Consorcio por parte del PSOE y Ahora Guadalajara no tienen sentido alguno. Lo dicen los autos, se está trabajando de acuerdo a la ley y con los mismos coeficientes de voto que han manejado ellos cuando han estado en el equipo de Gobierno", ha dicho al tiempo que se ha preguntado "por qué en ese momento los coeficientes eran buenos y ahora no o por qué ha cambiado la situación".

A su juicio, ha concluido que esto es "muy sencillo", porque lo que no aceptan es "no estar en el Gobierno, porque no se puede ser más incoherente y demagogo en esta cuestión", ha recriminado Pérez.