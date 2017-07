Los tres deseos del genio

Sábado, 8 julio 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | D. Guijarro

Relatan los cuentos que existen unos seres mágicos que conceden a aquellos que se les aparecen hacer realidad tres deseos. Pero las leyendas más oscuras dicen de ellos que no son tan bondadosos y que los deseos encierran una trampa. Uno de esos seres ha pasado esta semana por Castilla-La Mancha.

A principios de semana conocíamos los datos del paro del mes de junio. Sin sorpresas. Cerca de 10.000 personas salieron de las listas en la región, a nivel nacional el descenso fue significativo y la estacionalidad volvió a cumplir. De nuevo el baile de todos los meses, giros y giros para que cada uno dé la interpretación que más les guste pero todos con el mismo deseo, que esta tendencia continúe porque todavía quedan muchas familias que buscan una oportunidad laboral.

El genio estaba escondido en algún lado y lo escuchó e hizo su trabajo. Pocos días después el Consejo de Ministros aprobaba la mayor oferta de empleo público de la última década con más de 20.000 plazas. Pero la importancia de las oposiciones va mucho más lejos de estas plazas. Para el Estado constituye una fuente de ingresos por las tasas que pagarán cientos de miles de personas para probar suerte. Muchos de ellos comprarán temarios, se apuntarán a academias o contratarán servicios de preparadores.

Es decir, se ha puesto en marcha una gigantesca rueda de la que dependen muchas más personas que esas 20.000 que finalmente obtendrán el premio de una plaza fija, un sueldo digno y, sobre todo, estabilidad. Pero ya avisamos que había trampa. Por cada uno que consiga una plaza habrá cien, o más, que vean sus sueños hacerse pedazos mientras vuelven a enfrentarse al duro mercado laboral y, en función del mes en el que termina la oposición, aspirar a un trabajo temporal con suerte.

Seguía la semana y el presidente García-Page visitaba la zona donde una vez estaba los embalses de la cabecera del Tajo. Allí, en medio del lodazal que son Entrepeñas y Buendía urgía a alcanzar un Pacto Nacional del Agua. Con generosidad invitaba a los presidentes levantinos a reunirse para sentar una base desde donde poder avanzar y expresaba su deseo de reunirse con Rajoy.

Sí, allí estaba el genio escondido en una de esas grietas que se extienden por el fondo del embalse. Pero no se haga ilusiones señor Page que el genio no es tan poderoso y con la reunión que tuvo con Pedro Sánchez, Rajoy ya ha superado su cupo de reuniones con partidos que no le son afines hasta dentro de un año. Pero Page también dijo que era necesario abordar el problema antes de que llegara otro ciclo de agua que nos hiciera olvidarnos de la sequía.

Y el pequeño ser mágico se puso a trabajar y dijo; queréis agua, pues tomar. Y en pleno mes de julio llega una gota fría. Si esto no es magia…. Pero la trampa es que llega con tanta fuerza, cae tan concentrada que en lugar de beneficiar a los agricultores, arrasa sus cultivos. En lugar de llenar los pantanos, llena los locales y los garajes.

Esperemos que no le dé al genio por hacer realidad el temor de Page y que los responsables del Ministerio le dé por pensar que porque se haya inundado el metro de Madrid es que ya pueden hacer otro trasvase. Que seguro que el agua que se vaya para Murcia no va a ser la del Metro sino la poca que queda en el Tajo.

Y entre las cámaras de las televisiones y los grabadoras de los periodistas en la rueda de prensa del portavoz del Gobierno volvió a colarse el dichoso genio para tomarse al pié de la letra las palabras de Hernando.

Si éste aseguraba que habían aprendido la lección y que no negociarían los presupuestos antes para no llevarse la sorpresa de que Podemos los rechace sin decir nada. Un toque de magia y al día siguiente su deseo se cumplió. Esta vez sí, Molina avisó de que presentaría una enmienda a la totalidad. ¡Y sin esperar a llevar dos días de debate!

Pero este deseo también tenía trampa. Las viejas heridas que parecían haberse cerrado tras la primarias en Podemos volvieron a abrirse ya que a Llorente no le gustó que anunciara una decisión tan importante sin consultarla con nadie. Otra vez.

En fin, está visto que hay que tener cuidado con lo que se desea no vaya a ser que quien pide con tanta fuerza que se deje hablar a los ciudadanos en las urnas se lleven una sorpresa luego. O que aquellos que no quieren aprobar unos presupuestos del PSOE porque dicen que no son muy de izquierdas, tengan que lidiar después con los del PP que seguro que de izquierdas no serán.