VECINOS DE VALPARAÍSO SOLICITAN REPONER EL ÚLTIMO SERVICIO DE LOS DÍAS FESTIVOS, SUPRIMIDO (Carlos Martín-Fuertes)

Sábado, 8 julio 2017

OPINIÓN | El Dia

Varios vecinos de Valparaíso se han dirigido a la empresa Unauto, concesionaria del transporte urbano e igualmente por teléfono y por correo al concejal de Tráfico, Juan José Pérez del Pino, por haber suprimido el último servicio de los días festivos, hasta ahora, a las 22,25 horas. Como se sabe, el 19 de julio se puso en marcha el horario de verano, que suponía bastantes recortes en todas las líneas. Obviamente quienes han sufrido más esos recortes han sido las líneas menos utilizadas.

Los vecinos de Valparaíso están de acuerdo con los recortes y los argumentos esgrimidos por la Concejalía citada. No obstante entienden que para un barrio con una población superior a los cinco mil habitantes, no es aconsejable ni necesario meter tanto la tijera. Por ello, le han solicitado que recuperen el último servicio de la línea 3, que hace el recorrido de Zocodover- Valparaíso- Legua y Vistahermosa. Así, el último autobús circulando saldría a las 22,25 horas, como siempre, y no a las 21,25, como sucede desde que se ha puesto en marcha el nuevo horario. Razonan los vecinos que total supondrá ahorrarse siete u ocho servicios en lo que queda de verano; que es “como quitar casi el chocolate al loro”. Esperan una solución a la demanda planteada sin tardar demasiado por razones obvias.