Ramos: "Sería muy bueno sacar al río Tajo de la batalla política y llegar a un gran acuerdo nacional"

Domingo, 9 julio 2017

AGUA

Toledo | ELDIAdigital.es

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha explicado que "sería muy bueno sacar al Tajo de la batalla política y llegar a un gran acuerdo nacional por el agua", en parte porque con la situación actual del río, "no va a quedar más remedio que hacer planteamientos políticos que sean satisfactorios, no solamente con una región sino también para conjunto de España".

El alcalde talaverano tiene por delante dos años de legislatura que son clave para impulsar algunas de las políticas municipales en las que su equipo de Gobierno lleva trabajando desde el Ayuntamiento, y continuar con lo que empezó, un empeño personal de liderar la bandera de la lucha por el Tajo entre los alcaldes de los municipios que ven morir su río, tal y como ha confirmado en una entrevista a Europa Press.

Y es que Ramos no esconde sus críticas a la política del agua que se está siguiendo desde el Gobierno central, de su propio partido, al considerar que "se soluciona un problema para una región, creándolo en otra". "Esto no puede ser", ha criticado.

El primer edil talaverano ha confesado que cree "en la unidad de los alcaldes en torno al río Tajo", la cual ha marcado "un antes y un después", que se debe solucionar con un Plan Hidrológico Nacional "que dé satisfacción a todos".

"En este tema no he sido ambiguo, y ha habido veces que ha sido incómodo no serlo, pero lo hago por convencimiento y porque paseo todas las mañanas junto al Tajo, y veo la invasión de algas y a la gente que ya no puede ni pescar", ha lamentado.