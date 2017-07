Asistencia multitudinaria a las Jornadas Medievales de Sigüenza

Domingo, 9 julio 2017

Guadalajara

En este sentido, Oscar Hernando, concejal de Turismo, destacaba que “la mayoría de edad a la que llegan nuestras Jornadas Medievales demuestra su empuje y lo importantes que son para el turismo hacia Sigüenza. Agradecemos a la Asociación Medieval seguntina, su verdadera impulsora, su esfuerzo para hacerlas posibles”.

Después de la presentación, el viernes, de los personajes históricos que intervienen en las Jornadas Medievales, que a lo largo del fin de semana recrean el confinamiento durante cuatro años en Sigüenza, y el posterior destierro, de Doña Blanca de Borbón por parte de su marido, Pedro I El Cruel, y otros hechos históricos acontecidos en la ciudad en el siglo XIV, a la que siguió la actuación del grupo folk guadalajareño 'Las Colmenas' que no pudo llegar a término por la tormenta, ayer sábado, con puntualidad seguntina se daban cita en la Plaza de Don Hilario Yabén caballeros y soldados, músicos y cortesanos. A las once y media de la mañana exactamente, según certificaba el reloj catedralicio, la comitiva real iniciaba el desfile por la calle del Cardenal Mendoza. Este año no ha faltado a su cita Juan Gonzalo, que deleitó al numeroso público que se apostaba a ambos lados de las calles por las que atravesó el desfile con sus bailes, abriendo paso a los reyes y a su séquito.



Cientos de personas saludaban a la comitiva a su paso, al tiempo que se hacían miles de fotos con los personajes, dejando rastro de manera inmediata en las redes sociales. Precisamente este fin de semana la página en Facebook del Ayuntamiento de Sigüenza @AytoSiguenza superaba los 3.000 fans. A la altura del Atrio catedralicio, quedaban instalados los primeros puestos medievales, que en número de 130 han jalonado la calle Mayor, hasta el Patio de Armas del Castillo Medieval, incluida la bellísima Plaza Mayor de la ciudad.



Mercaderías de estos y otros tiempos, collares, tiaras, espadas, juguetes, viandas de todas clases, de tierras cercanas y lejanas, colonias y aromas, bisutería o columpios medievales, se añadían al patrimonio pétreo seguntino, “inmejorable escenario para esta recreación histórica que son nuestras Jornadas Medievales”, señalaba José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza, para volver así, con cada detalle, a una época en la que las decisiones que se tomaron en la ciudad fueron cruciales en el devenir de la historia de España. “Con respecto a la Sigüenza que vio Doña Blanca, conviene puntualizar que la Catedral, entonces, sólo tenía una de sus dos torres construida, o que la primera barbacana del castillo no existía”, puntualizar Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de Sigüenza, al respecto de la estupenda recreación histórica y del ambiente vivido en la ciudad estos días. “Y aunque se mezclan hechos reales con otros que no sucedieron, como el asalto al Castillo del sábado, o la organización de una cabalgata en el destierro de la reina, distinguiendo ficción y realidad, las Jornadas Medievales son el momento en el que las calles de nuestra ciudad se engalanan con un ambiente medieval que atrae un turismo cultural y a la vez muy festivo”.



La comitiva real siguió por Mayor y la travesaña Alta, pasando sucesivamente por delante de las Iglesias de Santiago y de San Vicente, cruzando el Arco del Portal Mayor, y siguiendo por la calle de la Puerta Nueva y Castillejos, hasta llegar al Castillo. Cuando los reyes llegaban al pie de las almenas, recibieron, simbólicamente, las llaves de la ciudad, en un gesto que muestra cómo la Sigüenza de hoy hubiera querido otra suerte para la desdichada Blanca de Borbón. A continuación, todos los grupos intervinientes: los Caballeros Catinos y sus luchas de espadas, los aragoneses Ixera y sus tambores medievales, Barromba y Barzonia y sus malabares y músicas, y los Dulzaineros de Alcalá, mostraron la alegría seguntina al haberle entregado la ciudad sus llaves a doña Blanca, allí, en el mismo Patio de Armas del Castillo, repleto para presenciar sus actuaciones.



A continuación, los grupos se desparramaron por la ciudad, contagiando su alegría por unas animadas calles seguntinas, llenas de ambiente y de puestos. Quiso la tormenta respetar el desfile, descargando el cielo sólo alguna gota refrescante que, mezclada con los rayos del sol, generó un bonito arcoíris sobre las murallas del Castillo. A mediodía, llovió con fuerza durante media hora larga.



A partir de las seis de la tarde del sábado, las Jornadas Medievales retomaban el pulso, con sucesivos pasacalles por el casco histórico de la ciudad, justas y los juegos medievales a caballo en las eras del Castillo que, a diferencia de otros años, contaron con una temperatura suave, y no con los acostumbrados rigores del calor estival de julio.



Después de los combates de los caballeros, los partidarios de Doña Blanca trataron, una año más, sin éxito, de liberarla de su cruel reclusión, en la celda en la que estuvo presa, aunque estuvieran a punto de lograrlo, puesto que presentaron dura batalla. Este es el hecho ficticio que nunca sucedió, pero que muestra la nostalgia que siente la ciudad por el infortunio de la reina.



A partir de las diez de la noche, Sigüenza quedó iluminada por cientos de velas, que resaltaban con su tremolar la belleza del lugar. La hora bruja, las doce de la noche, llegaba precisamente con las brujas en Plaza, cuya presencia realzaba con su percusión impresionante el grupo Ixera. Redoblada energía para una noche mágica del mes de julio.



Hoy domingo, y después de que los partidarios de Doña Blanca fracasaran en su liberación, se recreaba el destierro de la bella reina, un hecho real, aunque no se produjera con tanto boato, y también el combate fratricida entre don Pedro I el Cruel y su hermano bastardo don Enrique de Trastámara, que acabó con la muerte del primero, a manos del Barón DuGuesclin, igualmente un acontecimiento histórico, pero que no sucedió en Sigüenza, sino en Montiel. De nuevo han sido cientos de personas quienes han seguido las actuaciones en directo, aplaudiéndolas como merecían a su término.