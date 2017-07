Ciudadanos pide a Mariscal que aclare si va a cumplir con los acuerdos de investidura

Lunes, 10 julio 2017

Con este escrito, Cs pretende conocer cuáles son las intenciones del primer edil, después de que Mariscal haya declarado públicamente que “los acuerdos son imposibles del cumplir” –algo que no consideraba cuando los firmó-; y de que no les haya convocado a ninguna reunión para tratar el tema.

Los ediles de la formación naranja piden al regidor conquense “responsabilidad”, y le exigen que cumpla con su parte del trato “como ellos han venido haciendo”. Lamentan en este sentido que Mariscal quiera presentarlos ante la opinión pública “como el causante de todos los males”, intentando engañar a los conquenses con argumentos falsos como los de “unos plazos cortos” –Cs aclara que los fijaron los propios miembros del equipo de Gobierno-, o “unas condiciones muy difíciles”. “Si hacer desbroces en una serie de barrios o cortar un árbol son exigencias difíciles, qué se le puede pedir”, se preguntan los concejales naranjas.

Cs ha lamentado también que, de un tiempo a esta parte, el equipo de Gobierno no les facilite la información que solicitan, “lo que no les permite definir el sentido de su voto en los plenos”. Como últimos ejemplos señalan que no se les informó sobre el gasto municipal en procuradores, lo que no les permitió apoyar una contratación externa; o que no se les facilitara “el supuesto” informe al que alude el primer edil, que cifra en dos millones de euros lo que el Ayuntamiento recaudaría de forma adicional por el cobro de impuestos vía ejecutiva a través de una empresa externa.

Los ediles del Grupo Municipal Ciudadanos subrayan que, mientras que el alcalde y su equipo de Gobierno no cumplan con los acuerdos con los que ellos mismos se comprometieron, seguirán absteniéndose en los plenos “siempre y cuando no suponga un perjuicio para la ciudad”.

“Mariscal no firmó un cheque en blanco, sino un contrato que le comprometía a llevar a cabo una serie de actuaciones que no está haciendo”, subrayan desde la formación naranja mientras instan al primer edil a plantear abiertamente la bajada de impuestos para la que este lunes les pide el voto en prensa. Una bajada que, según recuerdan, figura aún entre los puntos incumplidos del acuerdo de investidura.