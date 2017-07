Un investigador de la UCLM, premiado por su estudio sobre sinergias empresariales

Lunes, 10 julio 2017

educación

UCLM | El Dia



Bajo el título 'Sharing, transfer and allocation as business relatedness mechanisms in corporate diversification strategy', este trabajo premiado por la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), analiza una muestra compuesta por 73 grandes empresas españolas y 203 industrias representativas de un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de España, según ha informado la UCLM en una nota de prensa.

El trabajo de Manuel Villasalero, actual vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM, encuentra relaciones sistemáticas entre la estrategia corporativa de la empresa y el mecanismo principal de movilizar sinergias, haciendo uso para ello de una metodología multinivel innovadora.

Asimismo, otros de los premios de esta asociación han recaído también en otros dos investigadores de la Universidad regional: Pablo Ruiz Palomino y Jorge Linuesa Langreo, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Cuenca, quienes recibieron el Premio de la Sección de Recursos Humanos, uno de los siete reconocimientos sectoriales que se entregaron además del Premio General, por su estudio titulado 'Managing machiavellian employees' unethical inclination: The ethical -buffering role of managerial ethical leadership inclination'.