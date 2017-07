PSOE, ACM, UPyD e IU desestiman el recurso de reposición del PP

Lunes, 10 julio 2017

manzanares

Ciudad Real



El pleno del Ayuntamiento de Manzanares, en sesión extraordinaria celebrada en la mañana del lunes, desestimó por amplia mayoría -con los 11 votos que suman PSOE, ACM, UPyD e IU- el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Popular, Manuel Martín-Gaitero, contra los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario del pasado 14 de junio referidos a las modificaciones del horario de las terrazas y del régimen de sesiones ordinarias. Un informe de la Secretaría General municipal avala la legalidad de aquel pleno y de sus acuerdos.

El alcalde, Julián Nieva, que comparó la postura de Gaitero con la de quien va en sentido contrario por una autovía y piensa que los demás circulan mal, mostró su perplejidad por la pretensión del PP de que el resto de grupos votaran contra un informe de legalidad del Secretario municipal. “Cuestionar y despreciar el informe de Secretaría es temerario”, según el primer edil, que acusó al portavoz popular de ir al pleno a embrollar y a enredar en lugar de ir a solucionar los problemas de los ciudadanos. “Llevan cuatro meses montándose películas y sin traer una propuesta”, abundó la portavoz socialista, Beatriz Labián.

El grupo de gobierno no fue el único que rechazó el recurso de Martín-Gaitero y que motivó esta nueva convocatoria de pleno extraordinario. Asamblea Ciudadana de Manzanares (ACM), Unión Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida (IU) también se basaron en las razones legales esgrimidas en el informe de la Secretaría para desestimarlo. El portavoz popular cuestionó los conocimientos de Derecho de sus homólogos e incluso les acusó de no preparar el pleno y de repetir las argumentaciones del informe “como papagayos”.

Según Martín-Gaitero, hay precedentes en los que los tribunales han quitado la razón a acuerdos municipales avalados con informes. Basó la defensa de su recurso en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo -que está por encima del Reglamento Orgánico Municipal, dijo- según la cual, es preceptivo motivar actos de potestad discrecional como la convocatoria de un pleno extraordinario. A su juicio, la sesión del 14 de junio careció de motivación, sin que le convencieran las razones del informe de Secretaría. Por ello, al final de la sesión anunció que su grupo estudiaría seguir con los recursos por vía judicial.

El resto de portavoces expusieron contradicciones del portavoz del PP, como otras convocatorias extraordinarias similares que no recurrió o que el propio Grupo Popular hizo en el gobierno municipal, o que anunciara estar de acuerdo con las modificaciones del horario de terrazas pero pidiera la anulación del acuerdo. “Fue un pleno legal pero nos montó un tostón de legalidad que es inconsistente”, le reprochó Miguel Ramírez, de IU.

El equipo de gobierno brindó a Gaitero la oportunidad de rectificar y reconocer su error “en lugar de caminar como pollo sin cabeza” y de faltar al respecto a funcionarios, al pleno, al alcalde o a la Asociación de Hosteleros, que fue la que solicitó el cambio de horario de las terrazas. “Su papel no no parece propio de usted”, le dijo la portavoz socialista, Beatriz Labián, que además preguntó a su homólogo popular si no le importaba un informe de legalidad de la Secretaría General del Ayuntamiento. “¿Cómo se atreve a pedirnos que votemos en contra del informe?”, añadió.

Julián Nieva dijo que a Gaitero no le sirve un informe de Secretaría “como probablemente tampoco le sirva el estado de derecho”. El alcalde reprochó al portavoz del PP “un fundamentalismo político que le impide avanzar” y lo calificó como “nocivo, perjudicial y dañino” para Manzanares. “Le interesa el lío y no hablar de Fercam o de que tenemos la tasa de paro más baja”.

En todas las votaciones que se realizaron en las algo más de dos horas de sesión referidas al recurso, los seis concejales del PP se quedaron solos frente a los once votos que suman el resto de grupos municipales.