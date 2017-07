El Tour no es para dormir

Lunes, 10 julio 2017

OPINIÓN - CR Massó

¿Dormir la siesta viendo el Tour? Es algo que no concibo y que hace que perdamos el respeto a todos los ciclistas que se suben a diario a una bicicleta, ya no es solo los 20 días de Tour, un ciclista no deja de entrenar, de disputar carreras, de cuidar su alimentación y de esforzarse cada día por ser mejor.

Corren etapas de más de 200 kilómetros un día y otros 200 al siguiente. Contrarelojs, etapas de montaña, sprints, caídas, fugas, ataques. A mí me gusta el deporte, me gusta el ciclismo y tenemos que saber valorar todo lo que conlleva.

Quizás le hemos faltado el respeto en las últimas fechas por los casos de dopaje de varios ciclistas importantes como Lance Armstrong, pero no significa que todos lo hagan, no quiere decir que tengamos que dormir mientras que hay ciclismo y no quiere decir que 'el deporte de la bicicleta' sea un deporte menor, ni mucho menos.

A mí me encanta el Tour, la Vuelta, el Giro y el trabajo de cada día, será menos mediático, será menos vistoso, pero el sacrificio de esos corredores es digno de alabar.