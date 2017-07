El PP denuncia que “el Pet-Tac ha sido otro fraude de Page"

Martes, 11 julio 2017

Sanidad

Guadalajara | El Día

“Había sido anunciado a bombo y platillo por Page, que incluso tuvo la osadía de venir a Guadalajara a poner en escena la inauguración de un servicio que al día siguiente había desaparecido… Otra chapuza más de las que nos tiene acostumbrados este presidente perdedor”, lamentan desde el Partido Popular de Guadalajara, que denuncian el “fraude chapucero” que supone esta situación.

Según apuntan desde el PP, el Pec-Tac móvil había sido ubicado junto a una instalación prefabricada, que en su día fue oficina bancaria, que ahora servía como sala de espera para familiares y pacientes que eran citados para hacerse las pruebas. Sin embargo, “esas instalaciones no reúnen las condiciones de comodidad y operatividad que realmente se esperan de un centro hospitalario donde, no hay que olvidarlo, acuden personas enfermas”, denuncian los populares, que reclaman lo mejor para los pacientes oncológicos de Guadalajara: “un Pet-Tac fijo, estable, permanente y ubicado en un lugar digno y cómodo, y no un Pet-Tac móvil para utilizarlo puntualmente, y al día siguiente, visto y no visto, llevarlo a otro sitio”. En el Hospital de Guadalajara, solo queda ahora la “sala de espera portátil”, en espera que la unidad móviel del Pet-Tac vuelva de nuevo.

“Page es capaz de engañar a los enfermos y al propio Amancio Ortega, que aparentemente es el donante, y por eso pretendió hace unas semanas inaugurar lo que es una chapuza y, para mayor descaro, alardeaba de que los madrileños iban a venir a Guadalajara a curarse… Esto es una burla en toda regla a los ciudadanos que, para estar en precario, prefieren que se cumpla el convenio sanitario y seguir yendo a Madrid”.





Con todo ello, los populares de Guadalajara acusan a Page de castigar a los habitantes esta provincia sin inversiones, “como lo está demostrando con el Hospital Universitario, donde no invierte ni en mantenimiento de las instalaciones actuales, ni en la prometida y cacareada ampliación, cuyas obras no existen, están permanentemente paradas”.

Piden a Page que se deje de anuncios y que se ponga manos a la obra para frenar el deterioro de la atención sanitaria y reducir, de verdad, unas listas de espera que “están desbocadas y tienen a muchos pacientes al borde de la desesperación”.