Nueva denuncia contra cinco bancos que siguen dificultando reclamar la cláusula suelo

Martes, 11 julio 2017

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cinco entidades bancarias por poner trabas a los usuarios que reclaman la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación de la cláusula suelo, declarada abusiva por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, la asociación ha denunciado ante el Banco de España y ante el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad a Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y Caja Rural de Navarra.

Algunas de estas entidades ya habían sido denunciadas anteriormente por FACUA por poner dificultades a la hora de devolver el dinero cobrado de más por la cláusula suelo. La nueva denuncia incorpora nuevas trabas que han ido inventando las entidades bancarias para tratar de eludir su obligación de devolver unas cantidades que nunca debieron cobrar.

El Banco Sabadell, por ejemplo, después de exigir la cumplimentación de un formulario específico de la entidad para reclamar la cláusula suelo, ahora les está comunicando a los usuarios que la presentación de la solicitud no es obligatoria, lo que supone un cambio de criterio, que deja indefensos a los consumidores, que desconocen de qué manera han de dirigirse al banco para que la tramitación de su solicitud no implique una demora innecesaria, causada por meros formalismos protocolarios no previstos en la normativa vigente.

En el caso de Unicaja Banco, FACUA denuncia que está exigiendo a los usuarios que indiquen la numeración completa del préstamo sobre el que desean realizar la reclamación. La asociación entiende que es una exigencia abusiva, ya que se trata de una información de la que dispone el banco.

El Banco Popular, primero exige que la documentación sea remitida por correo electrónico a la entidad por parte de los usuarios que reclaman la devolución de la cláusula suelo y posteriormente responde a los e-mails diciendo que han de enviar la documentación por correo postal. FACUA considera que se trata de una burda estrategia con la que el banco sólo intenta dilatar el proceso y hacer desistir a los usuarios de sus reclamaciones.

FACUA también ha denunciado a España Duero (Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA), porque se niega a atender las reclamaciones de los consumidores que ya habían reclamado antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el 21 de diciembre de 2016, y a los que únicamente se les eliminó la cláusula suelo pero no se les devolvió el dinero cobrado de más.

Por último, Caja Rural de Navarra está interpretando de una manera particular la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la cláusula suelo, como si ésta no afectara a su actividad comercial y, en consecuencia, no le correspondiera ni anular la cláusula suelo ni devolver cantidad alguna de dinero.

FACUA ha pedido tanto al Banco de España como al Ministerio de Economía que investiguen a estos bancos (y a los que habían sido denunciados con anterioridad), con el propósito de garantizar que los consumidores que deseen reclamar las cantidades cobradas por la cláusula suelo de su hipoteca no vean limitado su derecho.

Trece denuncias previas

FACUA ya había denunciado a trece bancos por irregularidades relacionadas con el real decreto-ley sobre las cláusulas suelo aprobado el pasado enero, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.

Las entidades denunciadas, ante el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, fueron Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.

Las primeras denuncias fueron presentadas por FACUA hace ya en marzo. Pero hasta la fecha, ni el Banco de España, ni Aecosan ni el Ministerio de Economía han comunicado públicamente la adoptación de medidas para hacer frente a las irregularidades de las entidades financieras.

Por su parte, las comunidades autónomas siguen sin anunciar sanciones contundentes contra la banca tanto por haber incurrido en el macrofraude de la cláusula suelo, lo que motivó las denuncias de FACUA contra una veintena de entidades hace ya cuatro años, ni por las negativas a devolver todo el dinero a los usuarios.

Casi 23.000 hipotecados en la plataforma de FACUA

Casi 23.000 hipotecados se han unido ya a la plataforma de FACUA para asesorarse sobre cómo reclamar el dinero de la cláusula suelo y el cobro abusivo de los gastos de formalización de sus hipotecas, a través de la web FACUA.org/hipotecastrampa. Los equipos jurídicos de la organización tienen abiertos miles de expedientes de reclamación, que en el caso de la cláusula suelo están planteando a los bancos a través del sistema extrajudicial establecido en el real decreto-ley.

FACUA ha comenzado ya a interponer demandas judiciales en los casos en que las entidades financieras se están negando a devolver todo el dinero -más los intereses legales- cobrado tanto por la cláusula suelo como por la formalización de las hipotecas.