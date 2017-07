FEDETO y ONCE trabajan en un convenio para contratar a discapacitados

Martes, 11 julio 2017

Laboral

Toledo | El Día

La Federación Empresarial de Toledo trabaja con la ONCE en la elaboración de un convenio de colaboración que empezará a aplicarse en Talavera de la Reina y con el que pretenden dar una oportunidad laboral a todas aquellas personas que en la provincia presenten "capacidades diferentes" quitando, de manera previa, "el miedo a los empresarios".

Así lo ha avanzado el presidente de la patronal toledano, Ángel Nicolás, que junto al delegado territorial de la ONCE, Carlos Javier Hernández, han presentado en rueda de prensa el Cupón de la ONCE que conmemora el 40 aniversario de la patronal toledana, donde ha hecho un llamamiento a los empresarios de la provincia para "que se fijen en las capacidades de estas personas y no es su discapacidades".

En este marco, el presidente de los empresarios toledanos ha dicho que por medio de este convenio pretenden mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, integrarlas y ofrecerles igualdad de oportunidades. A cambio, los contratadores disfrutarán de una seria de ventajas.

Y es que el también líder de los empresarios de castilla-La Mancha ha puesto en valor el talento de estas personas y ha defendido que tras conocer el trabajo de muchas de ellas, "son tan válidas como todas, pero hay que saber ponerlas en su sitio". "Si a un ingeniero lo pones en un quirófano es un discapacitado" ha dicho Nicolás, a modo de comparación.

De su lado, el responsable de la ONCE en la región ha indicado que por medio de este convenio pretenden que los empresarios y generadores de empleo "disipen" sus miedos a la hora de contratar a estas personas que, tras recibir una formación pertinente, pueden ser muy útiles a sus empresas.

Mientras, la directora regional de Inserta Empleo, Cristina González Díaz, ha incidido en la necesidad de sensibilizar a los empresarios y "quitarles el miedo" a contratar a estas personas, pues además de disfrutar de muchas ventajas económicas y fiscales, sus negocios se abren a un mercado importante de clientes como son las personas con discapacidad y sus familias.

Y es que la alertado de que el tejido empresarial no está lo suficientemente sensibilizado para ello, ya que el pasado año tan solo se contrataron a cerca de 510 personas con discapacidad. "Que mucho margen para trabajar. Hay cerca de 8.500 personas que demandan empleo, aunque hay cerca de 12.000 inscritas de todos los perfiles y cualificación".