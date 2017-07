Toledo recupera la gestión directa del alumbrado monumental de la ciudad

Martes, 11 julio 2017

Actualidad

| El Día

La recepción es efectiva a partir de este mes pasando la prestación a gestionarse directamente por los servicios municipales y el actual equipo de electricistas municipales, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Toledo.

"Es un servicio público que podemos prestar directamente sin necesidad de recurrir a contrataciones externas", ha asegurado Jiménez, quien ha recalcado que "la asunción del mismo por el personal municipal es la mejor forma de gestionarlo".

La decisión "supone la remunicipalización del servicio", de tal forma que ahora el Consistorio asumirá el servicio que incluye el mantenimiento y la operación del conjunto de sistemas de alumbrado monumental de la ciudad y sus sistemas técnicos de gestión.

18 PUNTOS EMBLEMÁTICOS

En la actualidad el alumbrado monumental está presente en dieciocho puntos emblemáticos de la ciudad y, en la mayoría de los casos, dispone de "modernos" sistemas de gestión que permiten modificar el color intensidad y horario de funcionamiento; algunos incorporan dispositivos de telecontrol que permiten su operación remota, toda una infraestructura que el Consistorio recepciona en partir de este momento.

De estos dieciocho, nueve ya se venían gestionando por los servicios municipales, a los que ahora se incorporan los nueve que se venían gestionando por una empresa privada, estos son: el Alcázar de Toledo (876 puntos de luz), la Catedral de Toledo (622 puntos de luz), la Puerta de Bisagra (115 puntos de luz) y el Ayuntamiento de Toledo (133 puntos de luz).

Además del Convento de San Gil (256 puntos de luz), el Teatro de Rojas (16 puntos de luz), la Ribera del Tajo (437 puntos de Luz que incluyen los puentes Alcántara y San Martín), la Puerta del Sol (81 puntos de luz) y la Puerta de Alcántara (17 puntos de luz).

En esta ocasión no existen impedimentos a la remunicipalización ya que la recuperación del servicio no implica incremento de plantilla y la gestión pasará a ser asumida por la actual plantilla existente en el Consistorio lo que no choca con las previsiones legales de Tasa de Reposición ni Techo de Gasto.

La edil ha aprovechado para hacer un reconocimiento a la labor del personal municipal adscrito al servicio de mantenimiento eléctrico, de los que ha dicho que "su labor es poco visible pero es muy importante y extensa", y ha recordado que de ellos depende además del buen funcionamiento del alumbrado, las instalaciones en eventos, fiestas y peticiones de conexión en la vía pública, entre otros.