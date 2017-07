El PSOE reprocha "falta de voluntad" para la instalación de Quirón

Martes, 11 julio 2017

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

Así lo ha manifestado el portavoz socialista, José Gutiérrez, que ha reclamado que "se abran de par en par las puertas de Talavera para cualquier iniciativa empresarial", según ha informado el PSOE en una nota de prensa en la que han señalado que los propios promotores del proyecto "se han mostrado desilusionados por la falta de respuestas y que podrían buscar un lugar alternativo".

"No entendemos las trabas y la falta de voluntad política, cuando hay informes técnicos que dicen literalmente que, si se aprecia interés público, es asumible por el Ayuntamiento. Estos informes son de primeros de junio, y aún no han pasado ni por Junta de Gobierno, algo que no entendemos, porque en otras ciudades, los alcaldes están cogiendo a lazo las empresas y Talavera no puede permitirse perder ni una sola iniciativa", ha señalado el portavoz socialista.

VISITA DEL MINISTRO

A preguntas sobre la visita del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, el próximo jueves, 13 de julio, Gutiérrez se ha mostrado convencido de que el alcalde le hablará "sobre el área logística, el desdoblamiento de la Nacional-V y el tren, porque habrá que saber qué se va a hacer, si se mantiene el soterramiento o si hay que modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM)".

En este sentido, Gutiérrez ha puesto el ejemplo, conocido esta misma semana, de la intención de la empresa Amazon de instalarse en Illescas, "en una parcela de 200.000 metros cuadrados". "Comparando con Torrehierro, que aún ni se ha licitado por estar pendiente, desde hace año y medio, del enganche de la luz, no podríamos ofrecerle ni siquiera eso, porque sólo habrá, cuando lo haya, 164.000 metros", ha indicado el portavoz.

GARANTIZAR ENTERRAMIENTOS HASTA 2021

Por otra parte, Gutiérrez ha avanzado que el PSOE pedirá en el próximo pleno municipal que se elabora, "de manera inmediata", un plan director para el cementerio municipal que garantice los enterramientos hasta 2021.

"Es imprescindible que sepamos cuántos años le quedan de vida útil, pedimos fechas y plazos, y lo hemos hecho en varias ocasiones, sin que hasta el momento sepamos nada claro", ha lamentado el portavoz, que ha indicado que el actual Camposanto tiene 135 años y alberga unas 475 inhumaciones al año, lo que supone que de aquí al 2021, habrá 2.375 enterramientos que "tendrán que estar garantizados".

El responsable socialista considera que es "perfectamente asumible una inversión de seis o siete millones de euros porque se está hablando de una obra plurianual, para hacer en dos o tres años, que supondría dos millones por año".