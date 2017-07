El Pacto por el Tajo acuerda las prioridades que remitirán a la CHT

Martes, 11 julio 2017

Agua

| El Día

La concejal de Medio Ambiente, Noelia de la Cruz, ha explicado que el documento que se remitirá a la CHT, previa aprobación por parte del Pleno municipal, contiene las iniciativas prioritarias del proyecto de integración del río en la ciudad de Toledo y que la Confederación se comprometió a desglosar para su ejecución tras la reunión que mantuvo el presidente de este organismo con la alcaldesa, Milagros Tolón, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Toledo.

La posición consensuada por todos los miembros del Consejo apuesta por intervenciones en dos ámbitos; por una parte, las riberas tanto aguas arriba del río --desde Alcántara hasta el límite municipal con Algodor-- como aguas abajo --desde Parapléjicos a Almonacid--. El otro ámbito de actuación es la zona urbana del Tajo en el Casco Histórico y Vega Baja.

En las riberas el objetivo de la propuesta es acercar el río a los ciudadanos con la mejora de la senda y la puesta en marcha de medidas que propicien la regeneración natural de la masa vegetal, la eliminación de las especies invasivas y la reforestación con ejemplares autóctonos y menos dañinos.

En el tramo urbano del Tajo el Consejo plantea la recuperación de la senda ecológica y su prolongación, la regeneración vegetal de las laderas, la consolidación de los molinos y las obras hidráulicas y una conexión entre ambas márgenes a la altura del portón de Saelices.

MEDIDAS SOSTENIBLES

Noelia de la Cruz ha recordado que este documento es fruto del trabajo realizado por la ponencia técnica que asiste y asesora al Consejo del Pacto, un texto que, tras incorporar las propuestas de los miembros del Consejo, ha quedado ratificado y consensuado para su traslado a la CHT, que procederá al desglose del proyecto global de integración del Tajo en la ciudad de Toledo y a la búsqueda de financiación para su ejecución.

El objetivo es llevar a cabo aquellas medidas medioambientalmente sostenibles que permitan acercar el Tajo a los ciudadanos, mejorar la accesibilidad y la comunicación entre los barrios y vertebrar la ciudad en torno a su río, al tiempo que se pretende garantizar la conservación del patrimonio paisajístico, cultural, hidráulico y natural que atesora.

La elaboración de este documento y su remisión a la CHT es una de las medidas comprometidas para lograr los fines que inspiraron la puesta en marcha de este Consejo y que incluyen otras iniciativas de sensibilización a la ciudadanía, educación medioambiental para escolares, de protección, divulgativas, entre otras.

El Consejo del Pacto de Toledo por el Tajo lo conforman representantes de los grupos políticos, asociaciones vecinales, empresariales y sindicales, la Universidad, organizaciones ecologistas, Real Academia de Bellas Artes y Real Fundación, así como otras organizaciones y colectivos que trabajan en defensa del río.

CIUDADANOS Y EL PACTO POR EL TAJO

Preguntado por los medios sobre los temas que se iban a tratar en la Comisión del Tajo, antes de que tuviera lugar la reunión, Paños ha explicado que esta comisión trata de adecuar el proyecto 'Take me to the river' a las necesidades reales del Tajo.

Para ello, ha continuado Paños, "todos los grupos políticos, ecologistas, la Real Fundación, la Academia y la plataforma de Defensa del Tajo han hecho sus propuestas sobre el proyecto, y se han ido corrigiendo y mejorando aquellas cosas que no gustaban nada".

"El proyecto inicial era un poco encapsular el río en hormigón, hacer pasarelas y plataformas y gastarse 90 millones de euros en una cosa que no era un río y sobre todo, que no se preocupaba del río", ha asegurado Paños.

Ahora, según Paños, "el proyecto pretende recuperar un poco las laderas, recuperar las sendas y de una manera natural y mucho más efectiva que el proyecto inicial".

"Este martes lo que hacemos es una puesta en común de todas las aportaciones que ha hecho todo el mundo y se entregará el resumen para que el proyecto se pueda presentar en los próximos presupuestos del año que viene y al final sea una realidad", ha concluido.