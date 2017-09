Juan Saurín publicará su nuevo álbum el 15 de septiembre

Sábado, 9 septiembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Menos de dos años después de la publicación de su primer trabajo, "Génesis", un disco aplaudido unánimemente por la crítica especializada, Juan Saurín vuelve a sorprendernos con un nuevo disco, "Human", un disco conceptual, basado en los distintos aspectos y atributos que desde tiempos remotos ha ofrecido la humanidad. La civilización, sus rasgos, su desarrollo y evolución en el tiempo, etc.

Para plasmar esta temática ha vuelto a contar nuevamente con el gran ilustrador Ángel Polo. Todo el trabajo artístico, (portada, contraportada, libreto, etc.) ha sido realizado por este enorme artista, que ha sabido reflejar la idea conceptual de este trabajo perfectamente para esta edición especial en formato digipack.

Este disco, compuesto, producido y dirigido por el propio Juan Saurín, es un proyecto muy ambicioso, grabado durante un complejo y laborioso desarrollo en tres de los mejores estudios de España. Por un lado las baterías, guitarras y bajos se grabaron en los Cadillac Blood Studios por AndyC (Lords Of Black), las voces en Anti Studio por Anti Horrillo y los arreglos orquestales, pianos, mezcla y máster en los Mágica Estudios del Maestro Pepe Herrero.

Para este proyecto, Juan Saurín cuenta con las extraordinarias colaboraciones de Leo Jiménez, Neus Ferri y Alberto Scarlatta a la voz, el Maestro Pepe Herrero (Mónica Naranjo, Stravaganzza) participa con los arreglos orquestales y pianos, Matt de Vallejo (Mónica Naranjo, Kaothic, Dulcamara, 037, etc.) como batería y nuevamente Fer Varela (Infernale) como letrista.

Este trabajo vuelve a estar compuesto por temas con voz y temas instrumentales donde sin duda, la guitarra será la principal protagonista. No en vano, con este disco, Juan Saurín celebra sus 20 años como músico, y sin duda, una gran forma de celebrarlo es con este lanzamiento.

Los temas instrumentales oscilan entre el thrash metal progresivo de "Trust no More", "No Life 'til Leather", el aplastante medio tiempo "Atlas", la progresiva y emotiva "Liberty", la extraordinaria balada instrumental "Mar", la intro orquestal "Chaos" y el espectacular "Éxodo", fantástica forma de cerrar el disco, un tema de pura fantasía musical.

Entre los temas con voz encontramos "El juego acabó" con la impresionante colaboración de Leo Jiménez, un tema de puro metal, "La luna abraza al sol" tema al más puro estilo hard rock interpretado majestuosamente por Neus Ferri, y "No diré adiós" tema de metal melódico cuya ambientación musical refuerza el significado de la letra y en el que Alberto Scarlatta hace un trabajo extraordinario.

"Human" es un disco trabajado hasta la saciedad, compuesto de manera que la música sea la principal protagonista. Un trabajo en el que Juan Saurín nos muestra una gran cantidad de recursos, versatilidad de técnicas y estilos que harán las delicias de los oídos más exigentes. "Human" es sencillamente un disco auténtico, diferente, arriesgado y con la personalidad musical del artista bien retratada.

Simplemente, disfruten...