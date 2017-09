Nacho Hernando se presentará a la reelección como secretario de Juventudes Socialistas

Sábado, 9 septiembre 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El actual secretario general de Juventudes Socialistas en la región ha hecho pública así su intención de revalidar la dirección de la federación castellano-manchega, que ocupa desde marzo de 2015, según ha informado su candidatura en nota de prensa.

"Es un reto que a mí me apasiona, del que yo estaría tremendamente orgulloso, seguir al frente con todos vosotros y vosotras. Me gustaría anunciaros con absoluta humildad que me pongo de nuevo a vuestro servicio", ha señalado ante cerca de un centenar de delegados.

Hernando ha asegurado que las Juventudes Socialistas, además de ser el referente de la juventud, tienen que "ser el sindicato de la juventud, la ONG de la juventud, la primera puerta a la que llamen, la ventanilla única en la que los jóvenes de cualquier punto de nuestra región piensen para cambiar las cosas, parar las injusticias si están hartos de las desigualdades, y ése es el enorme reto que tendrán que afrontar aquellas personas que decidan presentarse".

"Entre todos echamos a Cospedal. Posiblemente, al menos para mí, no haya nada en política más importante que echar a Cospedal; ése es el servicio que le hemos hecho a esta comunidad autónoma, a la sociedad, y aunque se vayan a conquistar grandes logros y retos, los desastres que se han evitado siempre son mayores que los avances que podamos conseguir", ha dicho.

Nacho Hernando ha agradecido la labor de la actual dirección de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, que no sólo se ha dedicado a lo urgente "dejándose la piel y sin pedir nada a cambio", sino también "a lo necesario", ya que se ha retomado e impulsado la formación en diferentes áreas, se han llevado a cabo campañas informativas sobre distintas materias y "hemos demostrado que esta Ejecutiva, y en el conjunto de la militancia, somos la generación del cambio, somos más que la suma de cinco provincias".

"Contigo se activa el cambio. @nacho_hernando", con tipografía en rojo y verde y un botón que representa la función de inicio, es el lema elegido por el equipo que conformará la candidatura de Nacho Hernando para la campaña que llevarán a cabo en las diferentes agrupaciones de Juventudes Socialistas de la región y que difundirán también en medios de comunicación y redes sociales.