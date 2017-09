Deportistas de élite empujan la candidatura de Talavera a Ciudad Europea del Deporte 2018

Domingo, 10 septiembre 2017

y deporte base

Toledo

Desde hace unos meses, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) han tomado el relevo de un proyecto que pretende convertir el deporte en motor de cambio en la ciudad, con 26.000 deportistas federados, un tercio de la población, más los ciudadanos que hacen deporte por su cuenta y que "son muchos".

La concejala de Deportes, Montaña Palacios, volcada desde su entrada en el Gobierno municipal en la candidatura de Ciudad Europea del Deporte 2018, ha explicado en una entrevista a Europa Press que el potencial de Talavera se basa en "sus deportistas", tanto los de élite como de base, ya que, en su opinión, hay más de 36.000 personas practicando deporte, lo cual supone "casi de un 50 por ciento de la población".

"Siempre me he imaginado la candidatura de Ciudad Europea del Deporte y hay que luchar por ella, como deportista que además soy, y por la oportunidad que supone no solo para el deporte, también para nuestro turismo y patrimonio", ha señalado Palacios.

De hecho, se ha mostrado convencida de que el proyecto "ilusiona" y, prueba de ello, es la participación de deportistas como el Álvaro Bautista, Paco Cubelos, Fernando Alarza, Sandra Sánchez o David Arroyo, que protagonizan, junto a los clubes deportivos de la ciudad esta candidatura, basada en el valor y los logros de los deportistas talaveranos.

Y de ellos depende buena parte de la imagen que Talavera dará al Comité Europeo en la visita prevista para el próximo 29 de septiembre a la ciudad, para lo cual están trabajando a contrarreloj en presentar un proyecto en el que también juega a su favor la cercanía de Talavera a Madrid y a Toledo, la ubicación de las instalaciones deportivas dentro de la ciudad, así como el deporte de integración para personas con capacidades diferentes.

Aunque desde el Ayuntamiento conocen la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, ya que muchas de ellas arrastran la falta de inversiones desde hace años. Si bien, Palacios quiere demostrar que la situación puede cambiar a través de los programas del Plan de Empleo en instalaciones como los que se están acometiendo en el polideportivo del Primero de Mayo y de Patrocinio o en el campo de fútbol Municipal de El Prado, o la piscina del barrio Santa María.

Dentro del proyecto que se presentará al Comité Europeo, se contempla un plan de mejoras para otras instalaciones como la pista de atletismo y la piscina climatizada de El Prado. "No nos vamos a quedar solo en esto, Talavera sigue apostando a pesar de los obstáculos", ha indicado.

Precisamente la inversión que barajan en Talavera entre 2017 y 2018 alcanzará un millón de euros, con destino al arreglo integral de la piscina climatizada y a la pista de atletismo, por lo que "al final el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo inversor importante y lo está haciendo solo".

Para Palacios, cuando comenzaron con el proyecto contaban con la inversión del Plan Director que iba a venir por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "para hacer realidad un circuito de BMX, pista de patinaje y arreglar el circuito de Motocross", pero desde la entrada en el Gobierno regional de Podemos, no han vuelto a saber nada.

La edil talaverana confía en que con la candidatura de Ciudad Europea del Deporte lleguen los apoyos, a pesar del "mazazo" que ha supuesto para Talavera la retirada por parte de Podemos de un proyecto que la formación morada lideró en un primer momento "a bombo y platillo".

En este sentido, lamenta la falta de interés del Gobierno regional y de la oposición en el Ayuntamiento de Talavera hacia la candidatura, cuando, a su juicio, uno de los puntos a valorar por el Comité es precisamente "la unidad de todas las fuerzas políticas de la ciudad por la candidatura". "Seguiremos luchando estén o no estén", confiesa.

GUADALAJARA, LA CANDIDATA "FUERTE"

Conscientes del potencial de Guadalajara, la otra candidata de la región a liderar el galardón de Ciudad Europea del Deporte 2018, por las importantes inversiones que está realizando en infraestructuras, desde Talavera no tiran la toalla, todo lo contrario.

En opinión de Palacios, Guadalajara es una candidata "fuerte" por infraestructuras y eventos deportivos que ha celebrado en los últimos años, y, añade, "la verdad que no deja de ser un rival al que hay que respetar profundamente, pero al igual que las otras que hay como Paterna, San Cugat del Vallés, Santa Lucía Tirajana o una de las favoritas que es Antequera".

"Lo vemos duro pero si Talavera no lo consigue, nos gustaría que el galardón se quede en Castilla-La Mancha", precisa. A pesar de ello, Palacios está convencida de que desde el Ayuntamiento van a seguir intentando traer inversiones a la ciudad y competiciones deportistas de nivel, además del apoyo a los deportistas locales. "Esto no nos va a frenar por seguir haciendo cosas por el deporte", insiste.

"Talavera está llena de deportistas, cada vez se ve a más en la calle y es una ilusión, si finalmente nos dan el galardón, todo el mundo lo celebrará", concluye.