Guadalajara tiene "todas las opciones" para ser elegida Ciudad Europea del Deporte

Domingo, 10 septiembre 2017

| ELDIAdigital.es

En una entrevista a Europa Press, Freijo ha explicado que, si bien se eligen cuatro candidatos por país, diferenciando por número de población, en el caso de Castilla-La Mancha son dos las que se presentarán, Talavera (Toledo) y la suya, Guadalajara, y "estaremos entre las ciudades que elijan", ha dicho en referencia expresa a la capital alcarreña.

Freijo está convencido de ello dados los requisitos que se pedían y también la impresión tras la última visita realizada por responsables de este cometido a la ciudad de Guadalajara.

No obstante, ha admitido que aunque desde el Ayuntamiento no han llamado a ninguna puerta para conseguir apoyos en esta andadura, "me hubiera gustado que la Junta se hubiese implicado más con Guadalajara" al igual que otras instituciones, en referencia a la Diputación Provincial.

En todo caso, ha avanzado que, si finalmente son elegidos, "llamaremos a la puerta porque nos gustaría que nos apoyarán", aunque ha admitido que no han solicitado ayuda de la Junta ahora pero que lo han hecho con otros eventos deportivos, sin éxito.

En cualquier caso, ha precisado si su candidatura resulta elegida si llamarán a las puertas de la Junta, pero "ahora tampoco queríamos entorpecer" y "prefiero que los esfuerzos vayan ahora con Talavera para que pueda estar en la candidatura".

"Aquí ha habido cosas únicas y especiales y no nos han ayudado", ha apostillado en referencia a la falta de ayuda del Gobierno regional, convencido de que si hubiera existido esta y apoyo por parte de otras instituciones como la Diputación, hubieran conseguido aún más, y "si el fallo es mío, me quito y listo", ha precisado.

En referencia a la Diputación ha admitido que, aunque colabora de otra forma, económicamente echan también de menos una ayuda al igual que de la Junta "en la fortaleza de los grandes acontecimientos deportivos para conseguir esa unión". "Si somos elegidos, las invitaremos a que estén con nosotros en los acontecimientos que vayamos a hacer", ha insistido.

Desde Guadalajara ya han presentado a los responsables de la candidatura proyectos como el de la Ciudad de Fútbol, la mejora de las pistas de atletismo, y también en lo que les compete del campo de fútbol Pedro Escartín.

Se contempla un Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, Campeonatos de España de Triatlón y Karate y distintas actividades a nivel local.

OTRAS INICIATIVAS

Según Freijo, aunque no obligan a nada, desde Guadalajara también hay intención de incluir en esta candidatura otras iniciativas como el futuro parque de ocio en el barrio de Los Manantiales, donde tienen previsto poner en marcha elementos de inclusión. Se llamará Parque de Deportivo 'Dionisio Álvarez' y el objetivo es que se pueda poner en marcha en el 2018.

También se trabaja en iniciativas para una mayor presencia del atletismo en los parques, desayunos saludables con deportistas de élite de la ciudad, que según Freijo "hay bastantes" y otras actividades, destacando la recuperación de la hípica, el aeromodelismo, la Copa de España de Voleibol o el próximo Campeonato de Baile

El mes de octubre se sabrá ya si Guadalajara figura entre estas ciudades y a partir de ahí tendrá que programar actividades para el 2018, pero "ya tenemos muchas preparadas", ha incidido.

Además, ha avanzado que ya hay algunas empresas que quieren participar económicamente si Guadalajara es finalmente elegida, y el apoyo, en todo momento de las distintas federaciones.

Según Freijó, todo lo que hacen trae economía a la ciudad y no solo a hosteleros y restauradores sino a taxistas, lavanderías, comercios, entre otros. Pero, si lo consiguen cree que aún se conseguirá un mayor beneficio económico para la ciudad y a nivel práctico "tendremos mucha más visibilidad" y un ·"sello de calidad, que siempre es bueno".

En cuanto a la apuesta de Talavera con este mismo objetivo, el concejal de Deportes de Guadalajara, ha dicho que también llevan a cabo actividades deportivas tras incidir en que pueden estar ambos. "Hacemos muchas cosas, y podríamos hacer más con más economía; esa ola no hay que perder, pero para ello necesitamos apoyos" ha concluido el edil de Deportes.