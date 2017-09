BAJA EL PARO Y SUBEN LOS PALOS (Por D. Guijarro)

Domingo, 10 septiembre 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | D. Guijarro

Pocas veces tenemos la ocasión de cerrar el mes de agosto con un descenso del paro, por pequeño que sea, sólo 300 personas menos en las listas del desempleo, pero algo es algo. Aún cuando bajan los datos del paro suben los palos porque parece que nunca estamos contentos. Si baja el paro en toda España y también en CLM para la oposición es porque nos subimos al tren. Si sube en España y en CLM baja es debido al adelanto de la vendimia. Algo que es cierto, como también que en muchas otras partes de España también se ha adelantado y no ha bajado.

Algo se tiene que estar haciendo bien cuando cada vez hay más empleo, aunque sea precario que ya lo estarán pensando los sindicatos, pero primero es crear empleo y luego mejorarlo. Lo ideal es que se creará en condiciones dignas, pero mirémonos al espejo y seamos realistas, no está el campo abonado para recoger esos frutos.

Una buena labor se hace siempre preparando bien la tierra, eligiendo los cultivos adecuados y trabajando sin cesar. Por eso el Plan Financia Adelante que prevé invertir 95 millones de euros para impulsar a las empresas es un buen comienzo.

Ya decía en el último repaso de la actualidad semanal que tener presupuestos aprobados era el pistoletazo de salida para que comenzaran a hacerse cosas. Al parecer, ha habido quien ha tomado cuenta de mis palabras y tan sólo 48 horas después de entrar en vigor los nuevos presupuestos ya están acusando al Gobierno regional de que los está incumpliendo. Con esta velocidad no me extraña que se haya retirado Usain Bolt. No hay que correr tanto pero sí estar vigilantes para que las cuentas que tanto ha costado sacarlas se cumplan y con ellas lleguen los resultados.

Resultados como los nuevos proyectos que se han anunciado para la Región. Esta semana conocíamos que el Parque Puy de Fou, que se instalará en Toledo, tiene ya el 70% del capital para comenzar. Una buena noticia que hay que cuidar para que no se desvanezca como está haciendo el Gobierno regional con su visita a Francia para impulsar el proyecto.

Un parque que va más allá del beneficio inmediato para Toledo sino que puede suponer un salto cualitativo para el turismo de interior del que depende una gran parte de la economía de la región y que supone un sector cuyo techo lo tenemos todavía muy alto y del que podemos sacar proyecto. Pero tampoco hay que ser ciegos ni cegarnos con el resplandor de la inversión anunciada. También es menester de nuestros representantes políticos cuidar para que no se convierta en un nuevo ‘Terra Mítica’ y llegue a buen puerto sin costar dinero público.

Pero también hay que hablar de las primarias en el PSOE. Un ejercicio de democracia que ya está recibiendo críticas por haber dos candidatos. Tengo que consultar el diccionario porque pensaba que para votar se necesitaba más de uno. Las diferencias de pensamiento en un proceso de primarias no implican división. La brecha se medirá cuando termine el proceso y el ganador demuestre su capacidad y generosidad para integrar a las otras partes. Por ahora, que los candidatos se preparen para recibir palos, propios y ajenos. Y es que tenemos la mala costumbre de meternos en los procesos de los demás y molestarnos cuando lo hacen en los nuestros. Pero esto es España, por lo menos hasta el 1 de octubre… luego ya veremos.