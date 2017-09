Las Fiestas Patronales de Bolaños arrancaron este sábado

Lunes, 11 septiembre 2017

festejos

Ciudad Real | El Dia

El espacio, al que acudieron diversas autoridades civiles, militares y religiosas, se engalanó con hermosos decorados para recibirle a ella y a la nueva Reina y Damas de las Fiestas 2017, tres muchachas que han comenzado así su andadura como representantes de la juventud y belleza bolañegas: María del Pilar Ruf Gómez como Reina, y Sara López Plata y Ángela María de Toro González como Damas.

La fortaleza de Bolaños se vistió con un decorado diseñado por el técnico de festejos del Ayuntamiento de Bolaños, Jesús Escobar, a base de flores y uvas pintadas, cálidas luces, e hileras de la planta aromática más representativa para el pueblo de Bolaños, la albahaca, la cual da nombre a su Patrón, al que se conoce como “el Cristo de la albahaca”.

Con un emotivo pregón, la recién proclamada Pregonera y Albardera Mayor, trasladó las anécdotas vividas durante su vida en su querido pueblo, destacando momentos extraordinarios del año para los bolañegos como el Carnaval, la Semana Santa y las propias Fiestas del Cristo, homenajeando el espíritu luchador de las personas de su pueblo, y destacando especialmente el papel de la mujer bolañega, la cual ha demostrado su coraje trabajando tanto dentro como fuera de casa. No dejó de emocionarse cuando iba exponiendo sus recuerdos en una vida que ha cambiado a pasos agigantados las costumbres y las formas de relacionarse en Bolaños. Quiso agradecer públicamente el apoyo recibido por su familia a la hora de continuar estudiando y avanzando “sin ellos no hubiera podido hacer todas las cosas que me ha brindado la vida “, expresó durante su intervención.

La bolañega María Jesús Aranda, quien también a lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido la docencia para el alumnado de enseñanza secundaria, agradeció emocionada el honor que suponía para ella el haber sido designada pregonera, y desde el preciso instante en el que el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Valverde, le transmitió la noticia, afirmó sentirse, como bolañega y amante de su pueblo, muy ilusionada por esta grata sorpresa.

La gala resultó ser un evento que dio el protagonismo en todo momento a la literatura y a las almas creativas de la pluma y el pincel, con escenas encarnadas por los que fueron los conductores del acto, la propia concejala de festejos, Rocío Plata, y el actor Javier Calzado, quienes fueron dando vida a diversos personajes que iban introduciendo cada una de las partes en las que se dividía el acto.

Las “Justas Literarias de la Albahaca” premian tanto obras gráficas como escritas, por lo que la inmensa mayoría de los premiados y premiadas se desplazaron en esta noche de verano hasta el Castillo de doña Berenguela de Bolaños para desfilar por el escenario y recoger sus diplomas de manos de la recién proclamada reina de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Columna 2015, la señorita María del Pilar Ruf Gómez, la cual recibió de manos de Alicia María López Porrero, la reina saliente, su flamante corona.

El alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, agradeció a la pregonera sus palabras, imponiéndole su correspondiente banda, y haciéndole entrega de una placa como recuerdo de este momento. Por su parte, Antonio González Arreaza, Presidente de la Hermandad de Alabarderos del Santísimo Cristo de la Columna, le entregó la medalla del Cristo y la alabarda que representa a la Hermandad del Santo Patrón, un elemento que inunda las calles bolañegas con originalidad, belleza y color, durante todos los días festivos cada año. Como cierre, invitó a todas las personas del pueblo y a sus visitantes, algunos hijos de quien tuvieron que irse en tiempos del éxodo rural buscando una vida mejor, a “salir a las calles para disfrutar de las Fiestas en Honor a nuestro Patrón, participando en la celebración de los diversos actos programados para todos los públicos a lo largo de estos días festivos”.

Las Fiestas de Bolaños arrancarán este miércoles con el tradicional corte de cinta por parte de la Reina y autoridades, y traerán una variada programación a la localidad para todo tipo de público, a base de espectáculos y del gran concierto de Raphael en la Plaza de Toros. Un “Tributo a Mecano”, interpretado por artistas dedicados a versionar temas del grupo de los años ochenta en el Auditorio Municipal, tendrá lugar el próximo sábado día 16, en plena ubicación de los chiringuitos, los cuales se ambientarán con música para la gente joven durante toda la Feria.

Habrá pruebas de índole diversa para los cerca de 1200 peñistas inscritos en 45 agrupaciones distintas, además de verbenas hasta bien entrada la madrugada, bailes populares a la hora de las cañas, junto a una gran corrida en la plaza de toros con un rematado cartel el domingo 17 de septiembre. Un festejo taurino con ganadería de Caridad Cobaleda Galache para los diestros Daniel Luque, Jiménez Fortes y Joaquín Galdós.

El alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, espera que “estas Fiestas cuya singularidad radica en la convivencia de generaciones de personas de distintas edades, sean tan participativas como siempre, y que la imaginación puesta en el programa del diseño de actividades, contribuya a que esta cita anual sea todo un éxito”.

Destacan como actos fundamentales la solemne Eucaristía y la tradicional procesión en honor al Cristo de la Columna, que contará con cientos de alabardas acompañando al Patrón, portadas por los miembros de esta hermandad que supera ya los 340 hermanos este jueves 14 de septiembre, además de la solemne procesión en honor a Nuestra Señora del Monte, patrona de Bolaños el próximo viernes día 15”.