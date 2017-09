Los termómetros recuperan temperaturas normales y volverán a bajar el fin de semana

Lunes, 11 septiembre 2017

Meteorología

REGIÓN | ELDIAdigital

Según el portavoz de la AEMET Rubén del Campo, el aumento de las temperaturas se notarán más durante el día, ya que el registro térmico nocturno continuará su tendencia a la baja de manera progresiva.

Para este martes 12 se esperan chubascos localmente fuertes en el litoral norte de Cataluña, Menorca y Mallorca, aunque, tenderán a remitir al comienzo de la tarde. También se prevén lluvias débiles en el Cantábrico oriental, Navarra e Islas Canarias, mientras que el resto del país permanecerá despejado.

En cuanto a las temperaturas, subirán en el Cantábrico y Andalucía, aunque registrarán un descenso en la costa Mediterránea. No obstante, pese a las subidas, el norte estará en niveles por debajo de lo normal, aunque "las diferencias no serán muy grandes" y el sur experimentarán valores por encima del promedio.

El miércoles, el tiempo se estabilizará en el norte y desaparecerán las lluvias, aunque es posible algún chubasco débil y aislado en el noroeste de Galicia a última hora del día y nubes bajas en Canarias y en la costa del mar de Alborán.

Los termómetros subirán en toda la Península de forma generalizada el miércoles, y será especialmente notable en Navarra, Aragón y Alto Ebro.

La entrada de un frente frío por el norte el jueves dejará lluvias en el Cantábrico, en Galicia, en el noreste de Navarra y el Alto Ebro, en una evolución que irá de oeste a este y podrán ser localmente fuertes en Gerona, al tiempo que el resto del extremo norte y el Sistema Ibérico se podrán también ver afectados por las precipitaciones.

Las temperaturas comenzarán a bajar de forma notable en el extremo norte pero subirán en la costa Mediterránea, sobre todo en Valencia y Murcia.

A partir del viernes 15, se espera un descenso generalizado de las temperaturas y que será notable en muchas partes del país, sobre todo del nordeste y el centro, que podrán llegar a caídas de hasta 6ºC y 8ºC, mientras que las lluvias, que continuarán en el tercio norte, se extenderán a la franja Mediterránea y serán persistentes en el Cantábrico oriental.

Rubén del Campo ha hecho una ronda de temperaturas por ciudades españoles para ilustrar los descensos. Así, Madrid registrará unas máximas de 27ºC el martes y 16ºC de mínimas; el miércoles y jueves, 30ºC/16ºC; y el viernes, 25ºC/15ºC.

Barcelona llegará a los 25ºC de máxima el martes y los 18ºC de mínima; el miércoles y jueves, 27ºC/20ºC; y el viernes, 21ºC/17ºC. En Santander, 22ºC/15ºC el martes; 23ºC/16ºC el miércoles; 21ºC/15ºC el jueves; y 18ºC/13ºC el viernes. Por último, Sevilla alcanzará los 37ºC de máxima el martes y 21ºC de mínima; 36ºC/19ºC el miércoles; 34ºC/19ºC el jueves; y 31ºC/17ºC el viernes.

Asimismo, Del Campo a señalado a Europa Press que, aunque no se han registrado ningún tipo de fenómeno con valores extremos, "como dato curioso, ya se han producido las primeras nevadas otoñales en las zonas altas del Pirineo". No obstante, ha matizado que este hecho "no es algo infrecuente".