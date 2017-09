Ganemos pide a PP y PSOE que "solucionen la degradación de la línea de ferrocarril"

Lunes, 11 septiembre 2017

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

En un comunicado, la formación ha mantenido que los responsables de la situación de la línea de ferrocarril "tienen nombres y apellidos" y son "los dos grandes partidos que se han turnado durante décadas en el poder, tanto en el Gobierno de España, como en la Castilla-La Mancha y la propia Talavera, que han apartado y degradado a la ciudad y que no han tenido nunca una visión política y social ni la capacidad de integrarla en la red de transporte ferroviario tanto de mercancías como de pasajeros".

A juicio de Ganemos, Talavera de la Reina no cuenta con un ferrocarril "acorde con el siglo XXI, porque no ha existido voluntad política ni en Madrid ni en Toledo". Y la situación "es insostenible no solamente por el cúmulo de averías, también en la seguridad de los propios viajeros; pero sobre todo porque no hay en el horizonte visos de inversiones y de propuestas políticas para sacar a esta línea de su situación tercermundista".