La Roda y Almansa disputarán la gran final del Trofeo Junta de Comunidades

Martes, 12 septiembre 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 09:00 |

El Trofeo Junta de Comunidades de baloncesto ya tiene a sus dos flamantes finalistas. El Fundación Globalcaja La Roda y el Afanion Almansa pelearán en la gran final por un título que merecen ganar ambos, máxime después de su gran partido de semifinales. Así, los rodenses se imponían por 69-82 al Azuqueca en el Polideportivo la Paz en un encuentro igualado que comenzaba con un 0-6 para el equipo rodense que parecía pronosticar que los visitantes se acabarían marchando cómodamente en el marcador, pero nada más lejos de la realidad. Los de Sergio Vicente poco a poco conseguían pelear bien en la pintura y no solo se acercaban en el marcador sino que en ciertas fases del partido llegaron a mandar en el luminoso en la primer mitad con Lewis y Tomic como líderes del equipo.

La Roda quería pero las cosas no se colocaban del todo a su favor. Y eso que Arturo Fernández y Noguerol movían bien al equipo. La defensa azuceña no daba muchas opciones al lucimiento del rival y es por ello que los de Alejandro González no lograban cerrar el partido hasta el último cuarto. Victoria justa para el Fundación GlobalCaja La Roda ante un dignísimo Isover Azuqueca que dará mucha guerra este año en Liga EBA.

En la otra semifinal, el Almansa derrotaba por 74-68 a un Arcos Albacete que se presentaba con las bajas de Covington y Livingston además de la de Chumi. Aún así los capitalinos salieron a por todas buscando el pase a la final. Por su parte los almanseños estuvieron dentro del partido desde el comienzo y no permitieron que los verdes acabaran despegándose. Comenzaba el encuentro con igualdad máxima, intercambio de canastas por parte de ambos equipos y un superlativo Diego Fox por parte de los albaceteños con 3 triples. Por los almanseños Alex Jordá (26 puntos y 5 triples) era sin duda uno de los baluartes de los locales para llevar a su equipo hacia la victoria y claramente se convertía en el hombre del encuentro.

Ningún conjunto conseguía despegarse en el marcador hasta los minutos finales, Ahí el C.B.Almansa se mostró más preciso y se llevó la victoria final y la clasificación para la final que se disputará en la localidad de Argamasilla de Alba el próximo sábado 16 de septiembre.