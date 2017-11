González Ramos exige a Rajoy una línea de ayudas para Yeste y Molinicos por el incendio

Sábado, 11 noviembre 2017

incendios

Albacete | El Dia

El diputado nacional ha subrayado el gran valor ecológico y medioambiental del paraje asolado por el fuego. Asimismo, ha reivindicado la labor de apoyo y soporte a la ciudadanía y medios desplazados por parte de los ayuntamientos durante los días del incendio.

El diputado nacional por Albacete, Manuel González Ramos, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy la creación de ayudas específicas para los municipios de Yeste y Molinicios por el incendio del pasado verano a través de una Proposición No de Ley (PNL) y una batería de preguntas sobre cómo será la disposición de los instrumentos de ayuda para las localidades afectadas. El diputado socialista ha recalcado que “los vecinos y vecinas afectados de estos dos municipios tienen todo el derecho a que el Gobierno les ayude a volver a recuperar la normalidad; no es sólo un derecho moral, sino legal, ya que lo recoge la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil”. “Quiero destacar –ha añadido el parlamentario albaceteño- la labor que realizaron también las alcaldesas de Yeste y Molinicos y el esfuerzo de sus ayuntamientos, y como la Ley también contempla ayudas a las administraciones locales, he pedido también las ayudas correspondientes en estos casos a los dos consistorios”.

3.200 hectáreas fueron arrasadas por las llamas, incluyendo parte del Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. González Ramos ha incidido en el “alto valor ecológico y medioambiental” de la zona afectada y ha señalado que “el Gobierno

del PP tiene que poner en marcha de inmediato un plan de recuperación del entorno para que los vecinos y vecinas puedan recuperar su normalidad lo antes posible”. El representante socialista ha recordado “el compromiso que ha mostrado el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de su presidente García-Page con el anuncio de ayudas para la zona afectada”.

Finalmente, Manuel González Ramos ha mostrado su confianza en que “el Gobierno de Rajoy no dé de lado a la provincia de Albacete en un asunto tan delicado y que afecta al día a día de tantas personas en una zona especialmente sensible por la orografía, la dispersión geográfica y la despoblación”.