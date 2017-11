PSOE, sobre PP: "Enmiendan los presupuestos porque no quieren que se mejore"

Sábado, 11 noviembre 2017

política

REGIÓN | El Dia

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado que "no es ninguna sorpresa" que el Grupo Parlamentario Popular presente la enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos del Gobierno regional para 2018, pues "PP enmienda los presupuestos porque no quiere que se mejore la sanidad, la educación, los servicios sociales y no quiere que se contrate a más gente. Lo que quieren de verdad es que vuelva el modelo de Cospedal, el de los recortes y los retrocesos".