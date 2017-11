La Junta entrega los II Premios Internacionales de Incendios Forestales 'Pau Costa' en Toledo

Domingo, 12 noviembre 2017

este lunes

REGIÓN | ELDIAdigital.es

En este sentido, al finalizar la primera jornada de ponencias y debates, a las 19.30 horas, se entregarán los II Premios de Internacionales de Incendios Forestales 2017, "para promocionar la investigación e innovación en el campo de los incendios forestales, dentro del reconocimiento que el Gobierno regional quiere impulsar a través del estudio y el desarrollo de conocimiento, técnicas y herramientas para la gestión y actuación ante los incendios forestales", ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Medio Ambiente ha adelantado que este año, además de entregar los premios a la investigación y las menciones especiales, la organización ha decidido otorgar un "agradecimiento público" a todas las personas, organismos y entidades que colaboraron en la extinción del incendio de Yeste y Molinicos (Albacete) que se inició el 27 de julio.

En este incendio llegaron a participar más de 1.200 personas en su extinción, además de todas aquellas, que no trabajando en la extinción de forma directa, fueron "indispensables" para atender a los evacuados, así como para garantizar la seguridad de la zona, entre otros aspectos.

JORNADAS TÉCNICAS

Las dos jornadas en su IV edición se centrarán en 'El factor humano en la Gestión de Incendios Forestales' y reunirán a varios centenares de profesionales del sector y a un nutrido grupo de expertos ponentes nacionales e internacionales, interesados en el conocimiento y el debate sobre las últimas técnicas, investigaciones y avances para una mejor prevención y extinción de incendios forestales.

Son jornadas de ámbito internacional que este año cuentan con representantes de organismos de emergencia de Portugal y Francia, la asistencia de técnicos de todo el territorio nacional con reconocido prestigio dentro de la prevención y lucha contra los incendios forestales que proceden de 12 comunidades autónomas, así como miembros de la Administración General del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias, de empresas del sector de los incendios forestales, y alumnos universitarios y de Ciclo Superior de diversos centros de Castilla-La Mancha, Cantabria y Córdoba. Habrá también profesionales de la Junta y de la empresa pública de gestión ambiental, Geacam.

Además, se retransmiten en directo vía plataforma online (streaming) con un público que el año pasado llegó a pasar de las 2.000 personas que estuvieron siguiendo las jornadas vía online y en directo.

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS

Tras la inauguración de las jornadas por autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Pau Costa Foundation y Red Eléctrica de España, la primera ponencia correrá a cargo de Ali. M.Gheith, del Metropolitan College de Nueva York, quien hablará sobre 'The psychological vulnerability to disasters'. A continuación le tocará el turno a Euan Ferguson, chief officer with de Victorian Country Fire Authority.

Núria Aymerich, leadership training center, disertará sobre la 'Implantación de un proceso de formación en liderazgo en los equipos de seguridad y emergencias' y Carmelo Ferández, de la Universidad de Málaga y socio de la empresa Forex, tratará acerca de 'La seguridad en la extinción de incendios forestales desde la perspectiva del factor humano'.

La sesión de tarde estará centrada en la exposición de casos prácticos sobre 'El factor humano en la gestión de los riesgos' a cargo del coronel del Ejército de Tierra, Alberto Ayora. La jornada concluirá con la proyección del documental 'Uno de los nuestros', dirigida por Paco Quintans.

El martes 14 la jornada se iniciará con la ponencia impartida por el coach y psicólogo Pep Martí, sobre 'Compromiso, motivación, humildad. Las claves de la gestión de equipos'; le seguirá 'Interrelación del Sistema eléctrico con el entorno' impartida por el delegado regional en la Zona Centro de Red Eléctrica de España, José Ignacio Fernández, y el jefe de la Demarcación Centro de la compañía, Mario Castro.

La comandante psicóloga de la Unidad Militar de Emergencias, Pilar Bardera, con 'La preparación psicológica del personal interviniente en la lucha contra incendios'; el jefe del GREIM de Sabero, Enrique Ferrero, con "'Gestión del estrés post-traumático en un rescate de montaña'; y la psicóloga Piluca Carmona, quien hablará sobre 'El desgaste psicológico y percepción del riesgo en incidentes de larga duración', completarán la agenda prevista para este día.

Por último, la exposición de otro caso práctico y una mesa de debate sobre 'Gestión de equipos en incidentes multi-agencia' dará pasó a la clausura de estas dos jornadas.