Jared Leto: "Una canción puede cambiar el mundo"

Domingo, 12 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Cuatro años han pasado desde el último disco de Thirty Seconds to Mars. Y aunque el grupo comandado por el también actor Jared Leto aún no quiere dar una fecha concreta de lanzamiento para la que será su quinta entrega, ya están de vuelta con Walk on water, el single que oficializa su regreso.